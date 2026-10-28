González Kunz destacó el crecimiento tecnológico de Mar del Plata: “El potencial es enorme”

Mar del Plata busca afianzarse como uno de los principales polos tecnológicos de la Argentina, con una industria que crece en cantidad de empresas, genera empleo calificado y exporta servicios al mundo. Para Maximiliano González Kunz, CEO de Neutrón, los reconocimientos obtenidos por firmas locales en los Premios Sadosky 2026 reflejan la maduración de un ecosistema que tiene en la inteligencia artificial una nueva oportunidad de expansión.

“Estamos muy contentos. Demuestra la maduración y el crecimiento que está teniendo la economía del conocimiento de Mar del Plata. Está siendo protagonista”, sostuvo el empresario en diálogo con 0223.

El sector tecnológico marplatense reúne a unas 200 empresas que generan alrededor de 10.000 puestos de trabajo. Además, factura unos US$ 600 millones anuales y exporta servicios por US$ 130 millones.

Kunz destacó que estas cifras posicionan a la ciudad como un actor relevante dentro de la industria nacional. “Seríamos el tercer polo, no siendo una provincia. Competís contra CABA, contra Córdoba, que tiene el apoyo de la provincia. Mar del Plata termina siendo el tercer polo compitiendo contra provincias”, afirmó.

Inteligencia artificial: la oportunidad de exportar al mundo

Para el CEO de Neutrón, el avance de la inteligencia artificial puede impulsar una nueva etapa de desarrollo para las empresas locales. El desafío, consideró, es aprovechar las capacidades existentes para crear soluciones competitivas en mercados internacionales y, al mismo tiempo, mejorar la productividad de otras actividades económicas.

“Hay una industria que en el mundo moviliza la economía. Tenemos a Mar del Plata como una posibilidad de forjar y entrar en esa discusión”, planteó.

Kunz señaló que el avance de la IA está movilizando a la industria tecnológica y modificando el escenario global, con empresas que amplían sus desarrollos hacia nuevas áreas. Como ejemplo, mencionó la incursión de Tesla en la robótica, además de su negocio automotor.

En ese contexto, consideró que la Argentina puede captar inversiones por sus recursos naturales y por las oportunidades que ofrece para desarrollar nuevos proyectos tecnológicos. A su entender, Mar del Plata también puede formar parte de esa competencia internacional.

“Está todo dado para ser uno de los lugares para que compitan por eso”, afirmó. Incluso imaginó la posibilidad de que grandes inversores internacionales de la talla de Peter Thiel elijan la zona para instalar proyectos vinculados con nuevas tecnologías.

El Distrito Tecnológico y el rol de Neutrón

Otro de los puntos que destacó Kunz es el crecimiento del Distrito Tecnológico de Mar del Plata, donde se concentran empresas y emprendimientos vinculados con la innovación. Según explicó, la llegada de nuevas firmas contribuye a generar empleo de calidad y fortalece las conexiones entre los distintos actores del sector.

En ese proceso, ubicó a Neutrón como una de las organizaciones que contribuyeron a darle visibilidad al ecosistema local y a acompañar el desarrollo de emprendimientos tecnológicos. “Nosotros creemos que en Neutrón hemos sido una pieza más. Somos un montón de empresarios ad honorem para que todo el ecosistema funcione”, explicó.

El empresario sostuvo que uno de los objetivos de la aceleradora es acompañar a las startups para que puedan convertirse en compañías consolidadas, con capacidad de facturar, competir y crecer. “Mostramos que desde Mar del Plata pueden pasar cosas de impacto internacional y ha sido un faro, una llama que dio visibilidad”, expresó.

También señaló que existen vínculos entre el sector tecnológico y otras industrias creativas, como la audiovisual, que ha desarrollado producciones con alcance internacional. Para Kunz, esas conexiones muestran que en la ciudad están surgiendo proyectos con capacidad de trascender el mercado local. En esa línea, consideró importante que el desarrollo tecnológico se articule con el parque industrial, las universidades y otros sectores productivos.

Premios Sadosky 2026: cinco reconocimientos para empresas marplatenses

El análisis de Kunz se dio después de una nueva edición de los Premios Sadosky, entregados durante el CESSI Summit 2026, que volvió a poner a empresas de Mar del Plata entre las protagonistas de la industria tecnológica argentina.

En esta edición, MedeaTec recibió el Sadosky de Oro y la distinción a Impacto Digital por su plataforma Omega. También hubo reconocimientos para otras firmas y proyectos vinculados con el ecosistema local.

Los grandes ganadores fueron:

MedeaTec: obtuvo el Sadosky de Oro y el premio a Impacto Digital por Omega.

obtuvo el Sadosky de Oro y el premio a Impacto Digital por Omega. Deitres: fue distinguida como Scale Up del Año.

fue distinguida como Scale Up del Año. Morsis: recibió el reconocimiento a Start Up del Año.

recibió el reconocimiento a Start Up del Año. Aticma Emprende: ganó en la categoría Innovación en el Ámbito Regional.

Los resultados reforzaron la presencia de Mar del Plata en una industria que compite a escala nacional e internacional. Además, se suman a una trayectoria de reconocimientos obtenidos por proyectos de la ciudad en años anteriores: en 2023 Edra, impulsada por Neutrón, obtuvo el Sadosky de Oro; en 2024 Aticma fue reconocida en Innovación y, en 2025, Camet Robótica recibió el máximo galardón.