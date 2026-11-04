La Clínica 25 de Mayo incorpora tecnología innovadora para optimizar las cirugías artroscópicas de cadera, rodilla y hombro

La Clínica 25 de Mayo continúa avanzando en la incorporación de tecnología médica especializada con la adquisición del sistema QUANTUM 2 de ablación por radiofrecuencia con tecnología COBLATION, de ArthroCare, actualmente parte de Smith+Nephew. Se trata de un equipamiento que permite trabajar sobre tejidos blandos y controlar pequeños sangrados durante las cirugías artroscópicas, contribuyendo a mantener despejado el campo de visión y facilitando maniobras quirúrgicas más precisas.

La artroscopía es una técnica mínimamente invasiva que permite diagnosticar y tratar determinadas lesiones mediante pequeñas incisiones, una cámara e instrumental específico. Entre sus principales indicaciones se encuentran el choque femoroacetabular, algunas lesiones del labrum —el anillo que rodea la cavidad de la cadera—, cuerpos libres y determinadas alteraciones del cartílago y la membrana sinovial.

El nuevo sistema se suma a las dos torres de artroscopía de la institución, de las marcas Arthrex y Stryker, y al equipo profesional capacitado en este tipo de intervenciones. Su incorporación representa un avance en los recursos disponibles para abordar patologías de cadera, hombro y rodilla, con especial aplicación en la cirugía artroscópica de cadera.

"Esta tecnología nos permite trabajar con mayor control sobre los tejidos, mejorar la visualización de las estructuras y facilitar distintos pasos de la cirugía. Contar con estas herramientas es importante para optimizar los procedimientos y trabajar con mayor precisión y seguridad", explica el Dr. Matías Tomás Baca (MAT. 94816), especialista en Cirugía Articular Artroscópica.

Más herramientas para tratar lesiones de cadera y preservar la articulación

Uno de los aspectos relevantes de este abordaje es la posibilidad de tratar lesiones buscando preservar la articulación propia, especialmente en pacientes jóvenes y adultos activos que presentan dolor y limitaciones en su vida cotidiana o deportiva.

"Es importante entender que los problemas de cadera no son exclusivos de las personas mayores. Hay jóvenes y adultos activos que conviven con dolor al entrenar, trabajar o realizar actividades cotidianas. En pacientes bien seleccionados, la artroscopía nos permite tratar determinadas lesiones con el objetivo de conservar su propia articulación", señala el Dr. Sebastián Valdez (MAT. 94048), médico jerarquizado en Ortopedia y Traumatología.

Reconocer el dolor y consultar a tiempo

El dolor profundo en la ingle o la cadera, especialmente al flexionar, girar, practicar deportes o permanecer sentado durante períodos prolongados, es una señal que merece atención. Cuando las molestias se repiten, generan dificultades para caminar o limitan las actividades habituales, es importante realizar una consulta médica.

"No hay que acostumbrarse a un dolor que se repite o que nos obliga a dejar de hacer actividades. Consultar a tiempo permite identificar de dónde viene la molestia y evaluar las alternativas de tratamiento. No todos los pacientes necesitan una cirugía: muchas veces existen otras opciones, como rehabilitación o adaptación de las actividades", destaca el Dr. Valdez.

En los casos en que la intervención está indicada, muchos pacientes pueden levantarse y comenzar a caminar con muletas el mismo día de la cirugía, e incluso recibir el alta ese día o al siguiente, según el procedimiento y su evolución. La recuperación requiere seguimiento médico y un programa de rehabilitación, mientras que el regreso a la actividad deportiva suele demandar varios meses.

Tecnología, capacitación y desarrollo médico en Mar del Plata

La incorporación del QUANTUM 2 fortalece el trabajo que la Clínica 25 de Mayo viene desarrollando en artroscopía de cadera desde el 2009. El Dr. Valdez y el Dr. Baca, continúan profundizando su formación mediante cursos nacionales e internacionales, prácticas cadavéricas y visitas a hospitales especializados.

"El equipamiento es una parte importante, pero también lo son la formación y la experiencia del equipo. La combinación de tecnología, capacitación y una correcta selección de los pacientes nos permite ampliar las posibilidades de tratamiento y ofrecer una atención cada vez más especializada", concluye el Dr. Baca.

Con esta incorporación, la Clínica 25 de Mayo amplía los recursos tecnológicos y profesionales disponibles en Mar del Plata para la evaluación y el tratamiento de patologías articulares, reafirmando su compromiso con la innovación, la formación continua y la calidad de atención para sus pacientes.