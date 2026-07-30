Buenas noticias para Mateo, el joven que sufrió graves heridas en la ruta 226 y no podía ser operado

Comunicaron que Mateo Bianchi, el joven de 24 años que resultó gravemente herido en el vuelco ocurrido el sábado pasado en la ruta nacional 226, presentó una evolución favorable y abandonó la sala de terapia intensiva de la Clínica 25 de Mayo.

La noticia fue confirmada por su hermana Morena a medios locales, y a su vez precisó que el balcarceño presentó mejoras en su lesión pulmonar, lo que provocó que sea trasladado a un área de menor complejidad.

El brutal accidente ocurrió el sábado pasado en la ruta 226.

Además, en caso de que mantenerse esta evolución positiva, detallaron que en los próximos días podría ser intervenido quirúrgicamente de la columna vertebral, una de las zonas más comprometidas por el siniestro.

"Cuando fui a verlo, lo encontré súper consciente, súper bien y muy positivo. Lo primero que me dijo fue: 'Mamá, no te quiero llorando, quiero que seas fuerte'", había contado su madre sobre cómo se encontraba Mateo.

El padre de Mateo pudo subir a la habitación para visitarlo.

El accidente se registró alrededor de las 8 del sábado, a la altura del kilómetro 60 de la ruta 226, cuando un Fiat Palio rojo ocupado por tres jóvenes perdió el control, salió de la calzada y volcó. Como consecuencia del impacto, se desató un incendio que fue controlado por los equipos de emergencia.

Bianchi, de 24 años, se encuentra internado en la Clínica 25 de Mayo.

Bianchi sufrió lesiones que afectaron su médula y sus piernas, y aunque en un principio había sido derivado al Hospital Municipal "Dr. Felipe A. Fossati" de Balcarce, luego fue remitido al nosocomio marplatense.