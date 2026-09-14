Enfermedades cardiovasculares: la importancia de los controles antes de que aparezcan los síntomas

Las enfermedades cardiovasculares continúan siendo la primer causa de muerte en el mundo. Infartos, accidentes cerebrovasculares y otras patologías del sistema circulatorio suelen estar asociadas a factores de riesgo que pueden detectarse y controlarse con seguimiento médico. Uno de los principales desafíos es que muchas de estas enfermedades pueden desarrollarse sin síntomas durante largos períodos de tiempo. Por eso, los especialistas destacan la importancia de realizar controles médicos periódicos para evaluar la salud cardiovascular.

“Muchas personas creen que deben consultar recién cuando aparecen síntomas, pero en cardiología la prevención cumple un rol fundamental. Detectar factores de riesgo a tiempo permite actuar antes de que aparezcan complicaciones”, explicó el Dr. González Fortini, médico cardiólogo de Clínica 25 de Mayo.

Entre los factores que aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares se encuentran la hipertensión arterial, el tabaquismo, el colesterol elevado, el stress, el sedentarismo, la obesidad y los antecedentes familiares. En muchos casos, estos factores pueden controlarse mediante cambios en el estilo de vida y seguimiento médico adecuado.

“Los controles cardiovasculares permiten evaluar distintos aspectos de la salud del corazón. A partir de una consulta clínica y, de ser necesario, mediante la realización de estudios complementarios, es posible detectar alteraciones que muchas veces pasan desapercibidas”, señaló el especialista.

Entre los estudios más frecuentes para evaluar la salud cardiovascular se encuentran el electrocardiograma, la ergometría y otros estudios diagnósticos que permiten analizar el funcionamiento del corazón y la respuesta del organismo al esfuerzo.

Además de los controles médicos, los profesionales recomiendan adoptar hábitos saludables que contribuyan a reducir el riesgo cardiovascular. Realizar actividad física de manera regular, mantener una alimentación equilibrada, controlar el peso corporal y evitar el consumo de tabaco son algunas de las principales recomendaciones. Los especialistas coinciden en que la prevención y el diagnóstico temprano cumplen un rol clave para reducir la incidencia de enfermedades cardiovasculares.

Desde Clínica 25 de Mayo recuerdan la importancia de realizar chequeos médicos periódicos y consultar con profesionales ante cualquier duda o síntoma relacionado con la salud del corazón. El cuidado de la salud cardiovascular comienza con la prevención. Los controles médicos permiten detectar factores de riesgo a tiempo y acompañar a cada paciente en el cuidado integral de su corazón.