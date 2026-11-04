Triple choque en la avenida Jara: dos autos y una moto involucrados
El hecho ocurrió hace instantes en el barrio Don Bosco. Tres vehículos involucrados, entre ellos una moto que hacía reparto de comidas.
Por Redacción 0223
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Durante la tarde de este miércoles un triple accidente alertó a los vecinos de la zona del barrio Don Bosco, cuando un auto colisionó contra una moto y posteriormente la motocicleta terminó chocando contra otro auto.
El hecho ocurrió alrededor de las 15, en avenida Jara y Bolívar, casi llegando a Colón, cuando un Chevrolet Corsa verde impactó contra una motocicleta, que realizaba reparto de comidas. Posteriormente ante el impacto, la conductora de la motocicleta roja terminó chocando contra un Volkswagen Vento gris.
El accidente no dejó fuertes daños, pero pese a eso asistió personal de tránsito, efectivos policiales y el SAME, quienes controlaron a los involucrados. Por su parte la joven que conducía la motocicleta terminó con molestias en una pierna, mientras que el conductor del Vento salió ileso.
Por el momento se desconoce cómo se desencadenó el accidente, pero los conductores de los tres vehículos se quedaron para intercambiar los datos del seguro por los daños ocasionados.
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