El adolescente perdió el control de un vehículo y generó una colisión múltiple.

Un trágico accidente de tránsito dejó como saldo un hombre muerto y una mujer gravemente herida, luego de un triple choque provocado por un adolescente de 14 años que conducía un vehículo y perdió el control.

El siniestro ocurrió en la Ruta Provincial 30, a la altura del kilómetro 476, cerca del Cementerio Parque de Chivilcoy, cuando el menor cruzó de carril y terminó provocando el violento impacto que terminó con la vida de un hombre de 52 años.

La víctima fue identificada como Rodolfo Marcelo López, residente en Rawson, partido de Chacabuco. Además, su acompañante sufrió heridas graves y fue trasladada por los servicios de emergencia para recibir atención médica.

Según las primeras pericias, el siniestro ocurrió cuando el Volkswagen Gol Trend conducido por el menor, en el que viajaban tres jóvenes, mordió la banquina y cruzó al carril contrario, impactando de frente contra otro Volkswagen Gol en el que viajaban los vecinos de Rawson.

La violencia del impacto fue tal que el motor del vehículo conducido por el adolescente quedó a varios metros del lugar del choque. Minutos después, una Volkswagen Amarok conducida por un hombre de Chivilcoy colisionó por alcance contra los autos accidentados, aunque su conductor no sufrió lesiones.

En el operativo de emergencia trabajaron Bomberos Voluntarios, ambulancias del SAME y la Policía Vial de Chivilcoy, bajo la coordinación del comisario mayor Miguel Ángel Costa.

La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción en turno del Departamento Judicial de Mercedes, mientras que peritos de la Policía Científica analizan los detalles para esclarecer las causas exactas del accidente.