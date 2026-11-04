"No te podés instalar donde vos querés": tensión por el desalojo de un puesto de paltas

Momentos de tensión se vivieron este miércoles al mediodía en la esquina de Luro e Independencia, una de las más concurridas de la ciudad, cuando un puesto de venta de paltas fue desalojado.

De acuerdo a la información oficial se trataba de un puesto ilegal que no tenía permiso para la comercialización. Personal de la Patrulla Municipal y de Inspección General participó de un operativo en el que desarticuló el lugar.

"No te podés instalar donde vos querés, no podés conseguir nada con esta actitud, los pasos legales son como te estoy diciendo, no como vos querés", razonó uno de los trabajadores que dialogó con el hombre para retirarlo de la vía pública.

El hecho generó polémica y una acalorada discusión en pleno centro entre los vendedores y los funcionarios sobre la venta sin autorización.

Qué está permitido y qué no

La actividad en Mar del Plata está regulada y solo se permite con habilitación o en espacios y ferias especialmente autorizados (como los del gremio o sectores regulados). La autoridades recordaron que instalar puestos fijos, manteros o vender sin permiso en la vía pública, plazas y avenidas céntricas (como Luro o zonas de alta concurrencia) constituye una infracción.

La problemática fue señalada desde la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (Ucip), que señaló en numerosos informes el perjuicio que genera este tipo de venta en comeciantes de la zona: "En estos últimos años vimos avanzar la venta en espacios públicos como plazas o veredas de calles y avenidas, en puestos fijos por supuestos vendedores ambulantes. Mientras crece la incertidumbre y preocupación en el comercio, insólitamente, ellos compiten por el uso del espacio público", manifestaron.