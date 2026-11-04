Golpeó a su pareja embarazada y se arrojó al mar: cómo sigue la salud del joven internado en el Higa

Desde el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) brindaron esta mañana el último parte médico del hombre que agredió salvajemente a su pareja en la habitación de un hotel, luego que ella le dijera que estaba embarazada.

El hecho de violencia de género ocurrió este lunes a la mañana en un establecimiento de Belgrano al 2300 y terminó en la escollera de Punta Iglesia, cuando el joven en un aparente intento de quitarse la vida, se arrojó al mar y tuvo que ser rescatado por tres guardavidas.

Según pudo saber 0223, dentro del hotel el hombre le había provocado algún tipo de corte a su pareja, que según testigos la vieron con la cara ensangrentada y en su intento de huida, rompió dos vidrios. Parte de la secuencia fue filmada.

En las imágenes se observa cómo se ve cómo el personal del hotel es alertado por los gritos provenientes de la habitación y, al instante, aparece el hombre corriendo en ropa interior por el lobby y en vez de abrir la puerta, se estrella sobre un grueso vidrio que daba a la calle y continúa su alocada huida en dirección a la costa.

También agredió a los guardavidas

Si bien en un primer momento había trascendido que el hombre de 21 años se había arrojado en la escollera de la Bristol, finalmente se comprobó que el hecho tuvo lugar en la de Punta Iglesia, lo que motivó un operativo de rescate en el que participaron guardavidas y efectivos de Prefectura Naval Argentina.

Una vez fuera del agua, le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar y primeros auxilios. Trascendió que luego de ser rescatado, el joven le mordió los dedos a uno de los tres guardavidas que lo sacaron del mar.

Una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) lo trasladó inconsciente al Higa, donde ingresó intubado, en estado crítico y con un cuadro de ahogamiento.

Este miércoles desde el Hospital Interzonal indicaron a 0223 que el joven “continúa en estado delicado aunque tuvo una leve mejoría” en las últimas horas.

El agresor se encuentra en grave estado en el Hospital Interzonal. Foto ilustrativa.

Por otra parte, al momento del hecho, la policía acompañó a la joven golpeada hasta que vino un familiar y se retiró para ser atendida en una clínica. Aparentemente el agresor le había pegado en la panza. “Se la veía muy asustada y con la cara algo ensangrentada”, dijeron testigos a este medio.

La investigación quedó a cargo de la UFI de Flagrancia, conducida por el fiscal Mariana Baqueiro. La Justicia dispuso las actuaciones correspondientes, la intervención de Policía Científica y la notificación de la imputación por el delito de lesiones agravadas por el vínculo.

Ante una emergencia por un caso de violencia de género, podés llamar al 144 o 911. O podés realizar la denuncia mediante la app Mi Seguridad.