Festejo para pocos: a pedido del STM, el gobierno dispuso que el asueto por el Día del Empleado Municipal sea el sábado
El intendente firmó el decreto que traslada el descanso al sábado 7 de noviembre, dado que la fecha conmemorativa cae el domingo 8. La decisión llama la atención porque la mayoría de los trabajadores municipales cumple funciones de lunes a viernes. En otras localidades optaron por adelantar al viernes o postergar el asueto al martes.
Por Redacción 0223
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El intendente Guillermo Montenegro dispuso que el asueto por el Día del Trabajador Municipal se traslade al sábado 7 de noviembre, en respuesta a un pedido del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM). La decisión resulta llamativa porque, al tratarse de un sábado, el beneficio alcanzará a un universo reducido de empleados, principalmente aquellos que habitualmente cumplen funciones de guardia.
La medida quedó oficializada a través de del Decreto 2135/26, en el que el Ejecutivo adhirió a la conmemoración establecida para el 8 de noviembre y estableció el traslado del asueto. En los considerandos, el gobierno local precisó que la modificación fue solicitada por el STM y que no encontró inconvenientes para acceder al planteo.
Sin embargo, la elección del sábado contrasta con lo que suele ocurrir con este tipo de conmemoraciones cuando coinciden con fines de semana. En general, los asuetos se trasladan a jornadas hábiles para que el descanso pueda ser aprovechado por una mayor cantidad de trabajadores.
En este caso, además, el calendario de noviembre presenta una particularidad: los días 10 y 12 fueron establecidos como feriados vigente en General Pueyrredon en el marco de la visita del Papa, por lo que la decisión municipal se inscribe en una semana que ya tendrá dos jornadas sin actividad laboral para distintos sectores.
Otros municipios de la región adoptaron alternativas diferentes. En Tandil, por ejemplo, resolvieron adelantar el asueto al viernes 6 de noviembre, mientras que en Lobería optaron por trasladarlo al martes 11, lo que generará allí una seguidilla de tres días sin actividad laboral entre los feriados del 10 y el 12.
El decreto de Montenegro también establece que las dependencias municipales que deban garantizar servicios esenciales deberán disponer las guardias correspondientes para asegurar su funcionamiento. De esta manera, la prestación de esas áreas quedará cubierta pese al asueto.
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