Anunciaron una jornada de protesta y paro docente este jueves por el femicidio de Nancy Godoy

Nancy Godoy fue hallada sin vida este miércoles y por el caso hay cinco detenidos.

El Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) de General Pueyrredon anunció que el sector docente se adherirá a la jornada de protesta decretada por Ctera y al paro de actividades decretado por el Frente Gremial Bonaerense para este jueves 29 de octubre.

"Nos falta una maestra. Justicia por Nancy", pidieron en el mensaje, en referencia a la docente de 52 años de Corrientes que permanecía desaparecida desde hacía 19 días y fue hallada sin vida este miércoles.

El STM se sumó a la jornada de protesta y al paro de este jueves 29 de octubre.

Por el femicidio, hay cinco sospechosos detenidos. Cuatro están imputados por el asesinato: Ireneo Zarza, capataz de la estancia “El Curupí”, donde funciona la escuela en la que trabajaba la víctima; Rosa Leguizamón, quien la vio por última vez; su pareja, Nahuel Rojas; y Felipe Dionisio Sandoval, también capataz.

Los tres hombres están acusados de femicidio, mientras que Leguizamón fue imputada por homicidio simple. El quinto detenido, Ernesto Ezequiel Bordón, está acusado de falso testimonio. Todos cumplen prisión preventiva por disposición del juez de Garantías Jorge Gustavo Vallejos.

Según informaron fuentes policiales, el cadáver fue encontrado semisumergido en un viejo potrero, en una zona de difícil acceso que todavía no había sido rastrillada. A pocos metros de los restos, los investigadores encontraron un bolso.

Es por este motivo que los gremios docentes, incluido el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), se adhirieron a la jornada nacional de duelo, paro y movilizaciones por el femicidio de su compañera Nancy Godoy, quien se desempeñaba comom directora suplente de la Escuela N. 626 del paraje El Malezal, departamento de Esquina, Corrientes.