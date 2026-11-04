Robó una camioneta a plena luz del día y en menos de 15 minutos

Durante el mediodía de este miércoles, un hombre robó una camioneta que se encontraba estacionada en la zona de Peralta Ramos Oeste. El dueño compartió la imágenes registradas por la cámara de seguridad a 0223, y alertó por el hecho de inseguridad a los vecinos de barrio.

La cámara de seguridad de enfrente logró captar todo el hecho.

El hecho ocurrió a las 11:15 del mediodía en la zona de Valentini y Juan B. Justo, cuando un hombre desconocido se acercó al utilitario blanco, e intentó abrir diferentes puertas del vehículo con un elemento que no se llega a divisar.

En principio fue por la puerta del conductor y luego por la de trasera, las cuales no logró abrir. Como último intento, siguió por la puerta del acompañante que terminó por forzar e ingresar al auto.

Según los detalles a los que pudo tener acceso 0223 a través de las cámaras de seguridad brindadas por el dueño de la camioneta, el hombre a los pocos minutos que ingresó, terminó por bajarse del vehículo con una gorra de la camioneta y luego regresó.

El hombre ingresó a la camioneta, se bajo con una gorra del vehículo y luego regreso para terminar de efectuar el robo.

A eso de las 11:20 regresó para terminar de robar el utilitario. Entre las primeras hipótesis se cree que el sujeto se lo llevó mientras lo empujaba.