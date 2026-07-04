Así fue el violento robo en Los Pinares en el que amenazaron a una madre y sus hijas

En la tarde del miércoles, en las inmediaciones del Club Once Unidos en el barrio Los Pinares, una madre y sus dos hijas fueron víctimas de un violento robo en la puerta de su casa. Cuando llegaban del colegio fueron intercerpadas por dos motochorros, que las amenazaron y le sustrajeron la camioneta, de manera tan veloz que casi se llevan a una niña adentro.

El dramático momento quedó grabado en una cámara de seguridad de la cuadra. En el video, que los vecinos acercaron a 0223, se puede observar cómo los dos sujetos se aproximan a la camioneta y uno de ellos desciende de la moto para amenazar a la mujer, que había bajado para abrir el portón.

Ante la amenaza, la víctima accedió y rápidamente hizo descender a las menores del vehículo. Según relató un vecino, “casi se van con una de las nenas arriba del auto”.

Uno de los delincuentes escapó en la camioneta, mientras que el otro huyó en la moto. El vehículo fue encontrado el viernes abandonado en el barrio Libertad. Si bien estaba intacto, faltaban los teléfonos celulares y las mochilas de las menores.

Este hecho se suma a una serie de hechos de inseguridad que vienen padeciendo los vecinos en el barrio Los Pinares. Es por ello que anticiparon que van a realizar una manifestación frente a la comisaría séptima para reclamar mayor presencia y control policial.