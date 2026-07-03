Dramático robo de una camioneta: amenazaron a la mamá y casi se llevan a su hija adentro

Los vecinos del barrio Los Pinares denunciaron el violento robo que sufrió una mujer junto a sus dos hijas pequeñas en la puerta de la casa, en las inmediaciones del Club Once Unidos. Dos motochorros las sorprendieron mientras entraban a la vivienda tras volver del colegio.

Los delincuentes se abalanzaron sobre la camioneta Chery de la familia y uno de ellos amenazó a la mujer, quien intentaba ayudar a las niñas a descender para que la dramática situación terminara lo antes posible.

El robo fue tan veloz, que los delincuentes casi se llevan el vehículo con una de las niñas en el interior. La desesperación de la madre y su rápida reacción logró que las dos chiquitas resulten ilesas.

Dos días después, un hombre encontró la camioneta abandonada en el barrio Libertad. Tras dar aviso a las autoridades, la familia corroboró que el vehículo estaba intacto, pero faltaban tres celulares, las mochilas de las nenas y las llaves de la casa.

Los vecinos están indignados porque en la última semana se registraron otros delitos de similares características. Incluso, aseguran que han visto a un hombre que camina por el barrio marcando las casas.

Confirmaron que están organizándose y que pronto van a convocar a una movilización a la Comisaría 7ma para exigir más patrullaje y presencia policial en la zona.