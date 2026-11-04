Descartó un revólver debajo de un auto y lo detuvieron

Un hombre de 36 años fue aprehendido el miércoles a la tarde en el barrio Bosque Grande luego de que personal policial encontrara un revólver calibre .38 debajo de un vehículo estacionado.

El procedimiento se inició a partir de un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de personas manipulando un arma de fuego. Al arribar, efectivos del Comando de Patrullas Sur y de la comisaría decimosexta observaron a dos hombres y advirtieron que uno de ellos arrojó un objeto debajo de un automóvil.

Al inspeccionar el lugar, los policías encontraron un revólver Smith & Wesson calibre .38 Special, junto con dos vainas servidas y un proyectil intacto. Según las actuaciones, el arma habría sido descartada por uno de los involucrados, quien quedó aprehendido.

“Durante el procedimiento, ambos hombres también habrían incitado a pelear y alterado el orden público, presentando signos de haber consumido alcohol”, informaron autoridades policiales.

Arma y municiones secuestradas.

El segundo involucrado, de 28 años, fue infraccionado por contravenciones contempladas y recuperó la libertad luego de ser notificado.

El imputado por el delito de portación ilegal de arma de fuego de guerra, el secuestro del revólver fue trasladado a la Unidad Penal Nº 44 de Batán y en las próximas horas deberá declarar ante la fiscal de Flagrancia Ana María Caro.