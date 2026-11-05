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Sigue abierta la inscripción para el Campus de Valencia en San Lorenzo

El evento tendrá su segunda edición del 28 al 31 de diciembre. Aprovechá la promoción y el cupón de descuento.

5 de Noviembre de 2026 12:12

Por Redacción 0223

PARA 0223

Después de la exitosa experiencia de principios de este año, entre el 28 y 31 de diciembre próximos, el Valencia CF de España realizará su segundo Campus Internacional para chicos y chicas en el Predio Deportivo de San Lorenzo de Mar del Plata. Promoción exclusiva para quienes quieran participar.

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Una vez más, profesores del club español llegarán a nuestra ciudad para observar y formar a los chicos con la misma metodología que entrenan sus jugadores.







Además, estará el atractivo del "Player Selected", en el que los participantes podrán ser seleccionados para viajar a España y entrenar en la Ciudad Deportiva de Valencia.

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Para inscripciones o más información, pueden ingresar a  www.vcfinternationalcamps.com  o comunicarse al teléfono +34 633356751. Los interesados ​​obtendrán un cupón de descuento de 50 dólares por TIEMPO LIMITADO.

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