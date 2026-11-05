Sigue abierta la inscripción para el Campus de Valencia en San Lorenzo
El evento tendrá su segunda edición del 28 al 31 de diciembre. Aprovechá la promoción y el cupón de descuento.
5 de Noviembre de 2026 12:12
Por Redacción 0223
PARA 0223
Después de la exitosa experiencia de principios de este año, entre el 28 y 31 de diciembre próximos, el Valencia CF de España realizará su segundo Campus Internacional para chicos y chicas en el Predio Deportivo de San Lorenzo de Mar del Plata. Promoción exclusiva para quienes quieran participar.
Una vez más, profesores del club español llegarán a nuestra ciudad para observar y formar a los chicos con la misma metodología que entrenan sus jugadores.
Además, estará el atractivo del "Player Selected", en el que los participantes podrán ser seleccionados para viajar a España y entrenar en la Ciudad Deportiva de Valencia.
Para inscripciones o más información, pueden ingresar a www.vcfinternationalcamps.com o comunicarse al teléfono +34 633356751. Los interesados obtendrán un cupón de descuento de 50 dólares por TIEMPO LIMITADO.
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