Sigue abierta la inscripción para el Campus de Valencia en San Lorenzo

Después de la exitosa experiencia de principios de este año, entre el 28 y 31 de diciembre próximos, el Valencia CF de España realizará su segundo Campus Internacional para chicos y chicas en el Predio Deportivo de San Lorenzo de Mar del Plata. Promoción exclusiva para quienes quieran participar.

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atractivo del "Player Selected"

​​​​​Una vez más, profesores del club español llegarán a nuestra ciudad para observar y formar a los chicos con la misma metodología que entrenan sus jugadores.Además, estará el, en el que los participantes podrán ser seleccionados para viajar a España y entrenar en la Ciudad Deportiva de Valencia.

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Los interesados ​​obtendrán un cupón de descuento de 50 dólares por TIEMPO LIMITADO.

​​​​​Para inscripciones o más información, pueden ingresar ao comunicarse al teléfono +34 633356751.