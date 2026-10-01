San Lorenzo recibe la segunda edición del Campus de Valencia en Mar del Plata

En enero se desarrolló con éxito la primera edición del Campus Intenacional del Valencia en Mar del Plata.

Después de la exitosa experiencia de principios de este año, entre el 28 y 31 de diciembre próximos, el Valencia CF de España realizará su segundo Campus Internacional para chicos y chicas en el Predio Deportivo de San Lorenzo de Mar del Plata.

Una vez más, profesores del club español llegarán a nuestra ciudad para observar y formar a los futbolistas con la misma metodología que entrenan sus jugadores. Una oportunidad única para que los chicos y chicas de la zona vivan de cerca la esencia de uno de los clubes históricos del fútbol europeo, sin salir de su ciudad. Más allá de la técnica, vivirán de primera mano los valores del club: el esfuerzo, el trabajo en equipo y la pasión por el fútbol.

El gran atractivo de esta edición vuelve a ser el "Player Selected": entre todos los participantes, varios chicos y chicas tendrán la oportunidad de ser seleccionados para viajar a España y entrenar en la Ciudad Deportiva del Valencia CF, el mismo lugar donde se preparan los futbolistas del primer equipo. Un sueño al alcance de los más jóvenes.

Para inscripciones o más información, pueden ingresar a www.vcfinternationalcamps.com o comunicarse al teléfono 1152295078



