Gran posibilidad de chicos para probarse en River y San Lorenzo, en la Copa Amistad

Jorge Peta, uno de los primeros entrenadores de "Dibu" Martínez, estará en la Clínica Deportiva.

Este sábado 15 de agosto, de 10 a 14 horas, se llevará adelante una Clínica Deportiva de la Copa Amistad en el Complejo Universo FC, con una propuesta totalmente gratuita y abierta a jugadores, jugadoras y profesores.

La actividad está destinada a las categorías 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, y contará con la presencia de probadores de River Plate y San Lorenzo, además de "Jorge Peta" , reconocido por su participación en la formación y detección de talentos, entre ellos Dibu Martínez.

Durante la jornada se trabajarán técnicas específicas según la categoría y posición de cada jugador, con ejercicios y herramientas orientadas a potenciar el desarrollo deportivo y futbolístico de los participantes. La propuesta también contempla un espacio especial de capacitación para profesores, con herramientas de entrenamiento y formación para quienes trabajan diariamente con jóvenes futbolistas.

Además, se desarrollarán cursos de RCP, actividades relacionadas con la preparación y prevención deportiva, distintas propuestas recreativas y deportivas, y se ofrecerá almuerzo para los participantes.

La clínica busca generar un espacio de aprendizaje, integración y crecimiento, brindando a chicos, chicas y profesores la posibilidad de acceder gratuitamente a experiencias y conocimientos vinculados al deporte y al fútbol.

Para inscribirse y reservar un lugar, comunicarse con Marcos al: 2234568536. Cupos limitados.



