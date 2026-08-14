Gran posibilidad de chicos para probarse en River y San Lorenzo, en la Copa Amistad
El evento se desarrollará el sábado en el Complejo Universo, de maner gratuita, y contará con la presencia de captadores de esos clubes y de Jorge Peta, el primer entrenador de "Dibu" Martínez.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Este sábado 15 de agosto, de 10 a 14 horas, se llevará adelante una Clínica Deportiva de la Copa Amistad en el Complejo Universo FC, con una propuesta totalmente gratuita y abierta a jugadores, jugadoras y profesores.
La actividad está destinada a las categorías 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, y contará con la presencia de probadores de River Plate y San Lorenzo, además de "Jorge Peta" , reconocido por su participación en la formación y detección de talentos, entre ellos Dibu Martínez.
Durante la jornada se trabajarán técnicas específicas según la categoría y posición de cada jugador, con ejercicios y herramientas orientadas a potenciar el desarrollo deportivo y futbolístico de los participantes. La propuesta también contempla un espacio especial de capacitación para profesores, con herramientas de entrenamiento y formación para quienes trabajan diariamente con jóvenes futbolistas.
Además, se desarrollarán cursos de RCP, actividades relacionadas con la preparación y prevención deportiva, distintas propuestas recreativas y deportivas, y se ofrecerá almuerzo para los participantes.
La clínica busca generar un espacio de aprendizaje, integración y crecimiento, brindando a chicos, chicas y profesores la posibilidad de acceder gratuitamente a experiencias y conocimientos vinculados al deporte y al fútbol.
Para inscribirse y reservar un lugar, comunicarse con Marcos al: 2234568536. Cupos limitados.
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