Empresas de transporte pidieron actualizar un 57% el boleto de colectivo

La Cámara Marplatense de Empresas de Transporte Automotor de Pasajeros (Cametap) solicitó este jueves un aumento del boleto de colectivo en General Pueyrredon y propuso llevar la tarifa plana de los actuales $1.922 a $3.015,83, lo que representa una suba del 57%. El planteo fue presentado ante el secretario de Legal, Técnica y Hacienda del Municipio, Mauro Martinelli, y ahora deberá ser evaluado por el Ejecutivo local.

El pedido se conoce a cinco meses del último incremento, que entró en vigencia el 1° de junio, cuando el boleto pasó de $1.550 a $1.922. Hasta el 31 de diciembre, el intendente tiene facultades transferidas por el Concejo Deliberante para determinar el valor del pasaje, por lo que la solicitud de las empresas quedó en manos de la administración municipal.

En la presentación, la cámara sostuvo que las concesionarias atraviesan un desequilibrio en su ecuación económico-financiera como consecuencia del retraso tarifario y de las actualizaciones asincrónicas de los subsidios. Según plantearon, la situación compromete la posibilidad de cubrir los costos de explotación y sostener la prestación del servicio.

El último aumento del boleto entró en vigencia el 1° de junio, cuando pasó de $1.550 a $1.922.

Uno de los principales argumentos está relacionado con los salarios. La entidad señaló que, a partir del acuerdo alcanzado entre la UTA y Fatap el 23 de septiembre, el sueldo básico conformado de un chofer supera los $1.700.000. Además, indicó que se establecieron pagos retroactivos correspondientes a julio, agosto y septiembre, por un promedio de $60.000, con incidencia también en los viáticos y en los restantes conceptos remunerativos y no remunerativos.

El combustible es otro de los componentes que las empresas señalaron como determinante. De acuerdo con el estudio presentado, representa aproximadamente el 15% del costo del boleto y su evolución impacta directamente en la estructura operativa. A esto se suma la cotización del dólar oficial, que incide en los precios de repuestos, accesorios e insumos, además de la valuación de las unidades y las cuotas de financiación del parque automotor.

Sin embargo, uno de los puntos centrales del reclamo está puesto en el esquema de subsidios y en la cantidad de pasajeros que utilizan beneficios tarifarios. Cametap sostuvo que actualmente las empresas perciben únicamente el subsidio provincial y cuestionó las demoras del Estado nacional para reintegrar los descuentos correspondientes a los usuarios alcanzados por el Atributo Social de la tarjeta SUBE.

El Concejo Deliberante cedió facultades y hasta fin de año la decisión está en manos del intendente.

Según detallaron, esos pasajeros representan el 45% de quienes abonan boleto y reciben una bonificación del 55%, que posteriormente debe ser compensada por Nación. La cámara advirtió que los reintegros registran demoras superiores a los 60 días en promedio y que alrededor del 25% de la recaudación queda desfasada financieramente durante tres meses. También indicó que los pasajeros que acceden a gratuidades ya superan el 25% del total de usuarios transportados y que esos viajes no reciben compensación económica mediante subsidios.

La entidad agregó que en los últimos meses se registró una merma interanual en la cantidad de pasajeros que pagan boleto, una situación que, combinada con el crecimiento de los viajes gratuitos no compensados, repercute sobre los ingresos de las concesionarias.

A partir de esas variables, Cametap realizó un estudio de costos con valores actualizados al 31 de octubre y obtuvo una tarifa plana de $3.015,83. En el cierre de la presentación, sostuvo que existe una brecha de ingresos cercana al 60% y reclamó que la adecuación tarifaria se concrete en el corto plazo para evitar un mayor deterioro de la situación económica y financiera de las empresas.