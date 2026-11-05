Alerta: la costa bonaerense podría retroceder hasta 70 metros por el avance de la erosión

La erosión costera amenaza distintos sectores del litoral bonaerense y podría agravarse por los efectos del cambio climático.

La costa de la provincia de Buenos Aires podría perder varias decenas de metros de extensión durante las próximas décadas como consecuencia de la erosión y los efectos del cambio climático. Así lo advirtió un informe del Ministerio de Ambiente bonaerense, donde se proyecta que la línea de costa podría retroceder hasta 69,7 metros hacia el año 2100, en el escenario climático más desfavorable.

El diagnóstico forma parte de un relevamiento sobre el estado de los ambientes costeros, elaborado a partir de observaciones realizadas durante 2024 en 104 puntos estratégicos de 19 municipios. El trabajo contó con la participación de investigadores del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC), dependiente de la Universidad Nacional de Mar del Plata y el Conicet.

El informe provincial advierte que la línea de costa podría retroceder hasta 69,7 metros hacia fines de siglo, según el escenario climático más desfavorable.

Entre los principales resultados, el documento señala que solamente el 14% de los sitios analizados presenta un bajo nivel de impacto y buenas condiciones de conservación. El resto evidencia distintos grados de deterioro, vinculados tanto a los procesos naturales como a las intervenciones humanas sobre el territorio.

La urbanización de los frentes costeros, la construcción sobre los médanos, la apertura de caminos, la actividad turística y determinadas obras de infraestructura aparecen entre los factores que modifican la dinámica natural de las playas. Estas intervenciones pueden alterar la circulación de los sedimentos y reducir la capacidad de recuperación de los ambientes frente a tormentas y sudestadas.

Las proyecciones para las próximas décadas

Las estimaciones incluidas en el informe muestran que el fenómeno podría profundizarse progresivamente. Para 2045, el retroceso promedio de la línea de costa marítima bonaerense se ubicaría entre 17,8 y 19,6 metros, de acuerdo con los distintos escenarios climáticos contemplados.

La situación se agravaría aún más en los siguiente años: hacia 2100, las proyecciones elevan esa distancia a un rango de entre 47,4 y 69,7 metros. El valor máximo corresponde al escenario de mayores emisiones de gases de efecto invernadero.

El informe fue presentado por el Ministerio de Ambiente a cargo de Daniela Vilar.

El estudio aclara que se trata de proyecciones promedio para el litoral provincial, por lo que el impacto no será necesariamente igual en todas las localidades. Las características geográficas de cada sector, el nivel de exposición a fenómenos meteorológicos y las intervenciones realizadas sobre la costa inciden en la evolución del proceso.

El aumento del nivel del mar y la posible intensificación de los eventos climáticos extremos constituyen dos de las principales amenazas. A esto se suma que la pérdida de arena durante tormentas puede resultar más difícil de revertir cuando los episodios se repiten en períodos cortos.

Qué medidas propone el informe

Frente a este panorama, el Ministerio de Ambiente plantea avanzar hacia un esquema de Manejo Costero Integrado, que permita coordinar políticas entre la Provincia, los municipios, las universidades y las comunidades locales.

Entre las medidas sugeridas se encuentra la protección y recuperación de los médanos, la utilización de vegetación nativa para estabilizar la arena, la instalación de enquinchados y la construcción de pasarelas elevadas para evitar el deterioro de las dunas por el tránsito peatonal y vehicular.

También se propone evaluar las intervenciones de defensa costera, debido a que algunas estructuras rígidas, como escolleras y murallones, pueden proteger determinados sectores, pero alterar el transporte natural de sedimentos y agravar la erosión en otros puntos.

La Provincia propone proteger y recuperar los médanos, preservar la vegetación nativa y avanzar hacia un manejo integrado de la costa bonaerense.

El diagnóstico fue presentado el 3 de noviembre en Costa del Este, partido de La Costa, durante un encuentro del que participaron representantes de 13 municipios bonaerenses. Las autoridad ambientales remarcaron que el objetivo es contar con información científica para orientar las decisiones sobre planificación territorial y protección del litoral.