"La gente perdió playa": advierten por la erosión costera y exigen medidas para "preservar lo que queda"

Reclamó retomar las obras de defensa y avanzar con un sistema de bypass de arena.

La erosión costera modificó por completo el paisaje de las playas del sur de Mar del Plata y también impactó en la actividad de los guardavidas y el turismo, al punto de que sectores como Acantilados perdieron parte del espacio que alguna vez tuvieron frente al mar.

Esa situación es denunciada hace años por el guardavidas jubilado y responsable de Rilancó, Diego Sánchez Cabezudo, quien le advirtió a Extra (FM 102.1) que cuando comenzó a trabajar "bajaba por los médanos y había casi 200 metros de frente de playa y un balneario gigante", pero ese espacio "fue paulatinamente desapareciendo poco a poco" y "los bañeros perdieron lugar y la gente perdió playa".

La erosión modificó el frente costero de los barrios del sur de Mar del Plata y redujo de manera significativa el espacio de playa.

En ese sentido, remarcó que "desaparecieron los médanos y los balnearios junto a sus fuentes de trabajo", a la vez que recordó que "los barrios del sur crecían de acuerdo a lo que era la playa, pero se fueron deteriorando con la pérdida del recurso más genuino que tiene Mar del Plata, que es la arena".

Asimismo, precisó que los trabajadores del sector denunciaban la situación y solicitaban medidas de defensa costera "para preservar la playa" debido a que de ese modo "se perdían fuentes de trabajo y los puestos", aunque a 40 años de esos pedidos "nada cambió".

Los rompeolas fueron señalados como una de las obras que permitieron sostener algunos sectores de la costa marplatense.

"Si existiese un cuidado y un proyecto a largo plazo en materia de defensa de nuestro recurso e industria, que son la arena y el turismo, el Súper Niño afectaría, pero no de la misma manera que se espera que repercuta", manifestó el experimentado bañero.

La situación es realmente sensible, ya que "lo que se perdió hasta ahora no se recupera" y lo único que resta es "ver cómo preservamos lo que queda", de acuerdo su relato, donde agregó: "Acantilados fue lo primero que desapareció. En 2005, iniciamos un reclamo bastante fuerte relacionado al tema de la defensa costera porque el mar se comía la ruta y llegaron los rompeolas, que de alguna manera sostienen la playa".

Sánchez Cabezudo reclamó avanzar con un sistema de bypass para trasladar arena y preservar los sectores de playa que todavía se mantienen.

Por otro lado, consultado por las medidas que deberían adoptarse para evitar que desaparezcan las playas, Sánchez Cabezudo explicó que "defendería lo que hay con lo que hasta ahora dio resultado, que fueron los rompeolas", a pesar de que "esa obra fue inconclusa".

"En realidad, el problema arranca en el espigón de Quequén. Eso lo que hizo es cortar la deriva del sur al norte, y eso fue destruyendo sus playas, después las de Necochea y finalmente las nuestras", manifestó.

Entonces, solicitó que la ciudad realice "el bypass que figuraba en la licitación pública", lo que significa "sacar agua y arena de un lugar de la costa para tirarlo para el otro" porque, "como la escollera corta la deriva, naturalmente no pasa, y hay que hacerla pasar de forma artificial".