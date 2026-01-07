Alertan por riesgos de derrumbe y denuncian que cada vez hay menos playa en Camet Norte

Uno de los carteles colocados en los últimos días en el frente costero de Camet Norte.

Durante el último fin de semana en las playas de Camet Norte la sudestada golpeó los acantilados bajos característicos de la localidad de manera muy violenta, de tal forma que se llevó varias de las bajadas a la playa, una de ellas utilizada por los guardavidas para tener el acceso correspondiente al mar. La problemática en la costa del partido de Mar Chiquita no es nueva y una inversión millonaria para construir cuatro escolleras que estuvo a punto de comenzar en 2025, se halla paralizada en la justicia.

"Existe un riesgo inminente de derrumbe cada vez que se desata una sudestada", remarcaron las autoridades comunales, que procedieron a colocar cartelería de advertencia en los últimos días.

Facundo Bochicchio, secretario de Gobierno y Obras Públicas de la comuna, detalló que la bajada a la playa utilizada por los socorristas había sido reparada hace alrededor de un mes, pero la nueva sudestada volvió a llevarse parte de la misma. Aunque ya se trabaja para volver a repararla, sin la escalera, los guardavidas no pueden bajar a la playa para cuidar a los vecinos y turistas que veranean en Camet Norte.

Las playas de Camet Norte se ven constantemente afectadas por el avance del mar.

Una obra para construir escolleras paralizada

Bochicchio recordó que hay una inversión aprobada por el gobierno bonaerenses, con los primeros fondos destinados, que se halla una vez más paralizada por un grupo de vecinos que se opone a la construcción de las escolleras y que ha protagonizado incluso momentos de mucha tensión social.

"Es importante remarcar que todo esto se puede evitar si la obra de Sistema de Espigones de Transición y Relleno Artificial de Arena se estuviera realizando, obra que hoy se encuentra paralizada por el Juzgado Civil y Comercial N° 7 de Mar del Plata", aseguró el funcionario del gobierno de Walter Wischinivetzky.

El objetivo principal de la obra es atenuar el impacto negativo de la erosión provocada por el sistema de espigones existentes en Santa Clara del Mar, evitando provocar nuevos impactos hacia el norte mediante la construcción de un sistema de espigones de transición conjuntamente con un relleno artificial de arena.

En noviembre del año 2024 se intentó comenzar con la obra, pero la misma fue interrumpida por un grupo de vecinos que se oponían. Después de varios meses, en abril del año 2025 cuando se estaba comenzando con la construcción de los espigones, el Juzgado Civil y Comercial N° 7 de Mar del Plata detuvo los trabajos que se estaban realizando, ampliando una medida de no innovar, surgida de una causa judicial ajena al proceso de construcción del sistema de espigones.

La gran mayoría de los vecinos de Camet Norte quiere que se construyan las escolleras.

El mar avanza 1.5 metros por año sobre Camet Norte

Es al día de hoy, que la obra sigue paralizada por el Juzgado Civil y Comercial N° 7 de Mar del Plata, atento que no resolvió la cuestión sobre el alcance de la medida cautelar.

"Cada día que pasa de paralización, el mar avanza a más de 1.5 metros por año, haciendo desaparecer el acantilado y la paleolaguna, una de las reservas de fósiles más importante del país", aseguraron desde el municipio.

La medida cautelar en cuestión, afecta a todo el frente costero de Camet Norte. Tanto la municipalidad de Mar Chiquita como la provincia de Buenos Aires presentaron los respectivos escritos para solicitar al Juzgado Civil y Comercial N° 7 la continuidad de las obras.

"Existe un riesgo inminente de derrumbe cada vez que se desata una sudestada que golpea con furia los acantilados. Esto trae aparejada varias cuestiones, la primera es la seguridad de los vecinos y visitantes que concurren a las playas de Camet Norte y otra del mismo tenor, que a diferencia de otros acantilados que se encuentran en la costa de nuestra provincia, en los acantilados de Camet Norte existen viviendas, que se encuentra en peligro de derrumbe inminente", señaló Bochicchio.

El municipio sigue reforzando la comunicación con la colocación de nueva cartelería y explicándole a los vecinos y turistas lo riesgoso que es estar caminando al borde del acantilado y también debajo del acantilado en la zona de playa. Y finalizó: "Por eso le rogamos a todos los vecinos y visitantes de Camet Norte que no permanezcan ni transiten debajo del acantilado y que tampoco podrán permanecer a menos de 15 metros del borde del acantilado".