"Era muy gay": quién es la mega estrella que quiso tener un romance con Fort

Marta Fort es una de las figuras de Masterchef celebrity. La apodada "Barbie cocinera" le reveló a su par Julieta Nair Calvo la anécdota de la noche en la que Madonna quiso seducir a su papá Ricardo.

Todo comenzó cuando la actriz le preguntó a la mediática por sus intereses musicales. “Me gusta cantar Lady Gaga, Madonna...”, contestó la heredera del chocolatero. En ese momento, la actriz recordó el fanatismo que tenía Ricky con la canción Bad Romance.

“¿La llegó a conocer a Lady Gaga?“, le preguntó Juli. ”No, pero salió de joda con Madonna y Versace", lanzó Martita.

Nair Calvo no podía salir del asombro y disparó: “¡¿Salió de Joda con Madonna y con Versace?!“. Como si fuera poco, la hermana de Felipe Fort aseguró que la reina del pop quiso conquistar a El Comandante, pero que él no accedió.

”Madonna se lo quiso levantar, pero era muy gay para ella", concluyó la modelo.