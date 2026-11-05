La denuncia contra Axel que lo dejó afuera del Papapalooza

Derrapó: lo bajaron del "papapalooza" por estar denunciado por acoso sexual y apuntó contra la víctima

A pocos días de la llegada del Papa León XIV y en medio de la emoción generada por el "Papapalooza" del que participarán artistas de la talla de Jairo, Luciano Pereyra, Jorge Rojas, Valentino Merlo, Nahuel Penissi y Abel Pintos, Axel sorprendió al revelar una situación que hasta ahora había mantenido en reserva. El artista contó que había recibido una propuesta para participar, pero decidieron bajarlo del evento debido a la situación judicial que atraviesa.

"Voy a confesar algo que no dije en ningún lado, porque no me preguntaron esto, y es actual: me habían llamado para cantarle al Papa", lanzó Axel.

Según relató, los organizadores le habían ofrecido participar de las presentaciones previstas para la visita del Sumo Pontífice y hasta le dieron la posibilidad de elegir dónde quería actuar: Buenos Aires o Córdoba. El artista se inclinó por esta última ciudad, ya que le generaba una emoción especial la posibilidad de cantar allí frente al Papa. No obstante, una controversia que tomó repercusión en los medios de comunicación terminó modificando los planes.

Al explicar qué ocurrió, Axel relacionó su exclusión con las declaraciones públicas de una vestuarista que había hablado sobre él en televisión: "Casualmente, entre comillas, una vestuarista salió a hablar mal de mí en televisión", recordó, al referirse al episodio que habría generado preocupación entre los responsables de la organización.

Una multitud con banderas del Vaticano participa de un encuentro al aire libre durante una actividad del Papa.

"Hoy en día le dan espacio a cualquier boludo o boluda diciendo cualquier barrabasada, a cualquier persona sin verdad ni fundamentos, a cualquier persona que no está bien también. Y eso me lastimó", expresó.

Según su relato, los organizadores optaron por dar marcha atrás para evitar que la situación generara nuevas controversias alrededor de un acontecimiento institucional: "La gente que estaba a punto de decir que cante, dijo "no podemos""

Más allá de su malestar por lo sucedido, el artista reconoció que la decisión le provocó una profunda decepción, especialmente porque tenía muchas ganas de participar: "Quebró a los organizadores, yo quería estar igual. Era una emoción enorme cantar en Córdoba para él", manifestó.

También volvió a cuestionar la repercusión que tuvo la denuncia y recordó las posteriores declaraciones sobre la mujer que había realizado las acusaciones: "Era una piba que estaba totalmente desequilibrada"", señaló. Finalmente, Axel dejó en claro que lo que más le dolió fue la desconfianza hacia su trayectoria y su persona: "Tengo 27 años de camino con la música y saben quién soy. Me dolió, pero también lo respeto y no pasa nada", concluyó.