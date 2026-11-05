Lito Vitale en Mar del Plata: "Nuestros intereses no van con un Movistar Arena"

Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale regresan a Mar del Plata el próximo sábado 7 de noviembre con la presentación de su nuevo disco “Bodas de coral”, una celebración por sus más de tres décadas juntos. Antes de la presentación, Lito Vitale habló con 0223

“No nos gustaba este tipo de música, no era algo que consumíamos”, asegura Vitale entre risas, con respecto al show al tiempo que reconoce que son canciones que “quedan muy bien” en la voz de Juan Carlos Baglietto y que la idea de Bodas de coral, disco que recorre canciones que pertenecen al mundo de la música romántica, van desde “Penumbras” de Sandro a “Ella ya me olvidó” de Leonardo Favio.

“Esas canciones que no son de nuestro universo, nos dimos cuenta que funcionan muy bien en el público”, reconoce.

Treinta y cinco años es mucho tiempo. “Hay muchos recuerdos, muchos kilómetros andados compartiendo charlas, comidas…. Hace tanto que tocamos juntos. Somos amigos y no tenemos celos del otro, no es necesaria la fidelidad, no nos mentimos. Vamos por la transparencia y nos seguimos eligiendo”, cuenta Vitale.

Consultado sobre los motivos que hacen que el dúo se mantenga vigente, el músico explica que la clave es que su música es genuina. “Dentro de nuestros intereses (que no son tocar en el Movistar Arena) hemos entablado una relación con el público que gusta de lo que hacemos y creo que agradece que nunca nos fuimos por las ramas”, sostiene.

Por último, Vitale asegura que, junto con Baglietto disfrutan de la gastronomía marplatense cuando no están sobre el escenario. "Es que en Mar del Plata los alfajores tienen otro gusto", asegura con una sonrisa tras revelar que el dúo una vez que termine la gira se reencontrará en Cosquín para una presentación especial.

Anotá: los detalles del show

El encuentro será el próximo sábado 7 de noviembre en el Centro de Arte Radio City Roxy, San Luis 1750, a las 21 horas. Las entradas se encuentran en venta en la boletería del teatro (San Luis 1750) y por Plateanet.