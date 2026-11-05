Aldosivi se despide de su gente ante River

La gente de Aldosivi acompañará, como siempre, en su despedida de Primera.

Se termina una nueva etapa para Aldosivi, que jugará su último partido en Primera División en este paso que se gestó en el inolvidable ascenso ante San Martín de Tucumán en Rosario. A las 15, última función del "tiburón" en la máxima categoría frente a River, con público visitante.

​​​​Poco hay para analizar en lo futbolístico. Con el descenso consumado el pasado viernes en Avellaneda, el equipo de Javier Sanguinetti quiere regalarse y regalarle a su gente una alegría en su último partido del año.

​​​​​Para River es más importante, porque le aseguraría el cuarto lugar en la zona y la posibilidad de ser local en el primer cruce de playoffs. Además, tiene que recuperarse de la derrota ante Boca en el superclásico del domingo.

Se espera un gran marco en el Minella, porque además de toda la gente que acompaña a Aldosivi en cada encuentro, para este se autorizó el público visitante y habrá 10 mil hinchas de River en sector norte.