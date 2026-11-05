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Torneo Clausura

MINUTO A MINUTO: Aldosivi y River ya juegan en el Minella

El "tiburón" cierra un nuevo paso por Primera División y recibe a las 15 al "millonario", en un encuentro que tendrá ambas parcialidades.

La gente de Aldosivi acompañará, como siempre, en su despedida de Primera.

5 de Noviembre de 2026 09:01

Por Redacción 0223

PARA 0223

Se termina una nueva etapa para Aldosivi, que jugará su último partido en Primera División en este paso que se gestó en el inolvidable ascenso ante San Martín de Tucumán en Rosario. A las 15, última función del "tiburón" en la máxima categoría frente a River, con público visitante.

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