MINUTO A MINUTO: Aldosivi y River ya juegan en el Minella
El "tiburón" cierra un nuevo paso por Primera División y recibe a las 15 al "millonario", en un encuentro que tendrá ambas parcialidades.
5 de Noviembre de 2026 09:01
Por Redacción 0223
PARA 0223
Se termina una nueva etapa para Aldosivi, que jugará su último partido en Primera División en este paso que se gestó en el inolvidable ascenso ante San Martín de Tucumán en Rosario. A las 15, última función del "tiburón" en la máxima categoría frente a River, con público visitante.
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