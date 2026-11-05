MINUTO A MINUTO Ángel Correa lo define y River le gana 2 a 0 a Aldosivi
Del 1-0 al 0-1. El VAR anuló lo que era el primer gol del "tiburón" por un fino offside de Vombergar y, minutos después, el VAR le avisó a Ferreyra por una mano y Beltrán puso en ventaja al "millonario".
5 de Noviembre de 2026 09:01
Por Redacción 0223
PARA 0223
El equipo de Javier Sanguinetti esperó y River no tuvo demasiadas ideas. Generó ocasiones por peso propio pero le faltó claridad y el "tiburón" se fue con parte del plan cumplido al entretiempo, mientras que los de Ponzio llegaron llenos de dudas.
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