La Corte respaldó el resultado de las elecciones en la AFA y denegó el pedido de impugnacion del Gobierno

La disputa judicial por la reelección de Claudio “Chiqui” Tapia al frente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó un nuevo capítulo. La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un recurso presentado en el marco del conflicto que se originó tras la asamblea de octubre de 2024, en la que el dirigente obtuvo un nuevo mandato.

La decisión del máximo tribunal fue comunicada este viernes por la propia AFA, a través de una publicación en su sitio oficial. Según informó la entidad, el rechazo respondió a incumplimientos formales de la presentación judicial y cerró esa instancia procesal.

El expediente está relacionado con los cuestionamientos que había planteado la Inspección General de Justicia (IGJ) sobre el proceso electoral y distintas decisiones institucionales adoptadas durante aquella asamblea, que derivaron en una prolongada controversia judicial.

El 17 de octubre de 2024, Tapia fue reelegido por unanimidad como presidente de la AFA, en una asamblea realizada en el predio de Ezeiza. La renovación de su mandato se extendió hasta octubre de 2028. Entre las decisiones aprobadas también figuraron modificaciones estatutarias y otros cambios en la organización del fútbol argentino.

Sin embargo, la IGJ había cuestionado la validez de distintos puntos del encuentro y consideraba que no se habían respetado los procedimientos correspondientes. La entidad apeló esas observaciones y el conflicto pasó a los tribunales.

En ese marco, fuentes cercanas a la institución celebraron la medida y aseguraron que se trata de un duro revés contra el intento de impugnación del Gobierno, en una clara arremetida contra la gestión.