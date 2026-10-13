La reunión que no fue: otro fracaso de River

De izquierda a derecha: Agustín Forchieri, secretario general de River, Ignacio Villarroel (vicepresidente segundo de River), Stefano Di Carlo, Juan Sebastián Verón, Juan Martín Cerolini (vocal titular de Estudiantes de La Plata) y Martín Gorostegui (vicepresidente primero de Estudiantes de La Plata).

Lo que se presentó como una mesa de trabajo para discutir el futuro del fútbol argentino terminó con una convocatoria muy por debajo de las expectativas. River volvió a intentar marcar la agenda y emboscar a la AFA pero no logró reunir a los protagonistas de la actividad.

La reunión, organizada junto a Estudiantes de La Plata, buscaba abrir un espacio de discusión sobre el desarrollo del fútbol nacional, al márgen del espacio que tradicionalmente fue el lugar de discusión (la AFA). Sin embargo, la participación de apenas un puñado de clubes, las ausencias de representantes de Primera División y la falta de equipos de la B dejaron una imagen muy distinta de la que pretendían mostrar sus impulsores.

Stefano Di Carlo recibió a Juan Sebastián Verón en el Monumental

La distancia entre el anuncio y la convocatoria real se convirtió en el dato central de un encuentro que aspiraba a tener alcance nacional, pero que terminó sin el respaldo necesario para presentarse como una expresión representativa del fútbol argentino.

En ese contexto, River queda expuesto sin poder convocar a los equipos que dice representar y sin tener el aval de los que pretendía involucrar.

Los temas del fútbol se discuten en la AFA

La escasa convocatoria también vuelve a poner en valor el papel de la Asociación del Fútbol Argentino como ámbito institucional para debatir los asuntos que afectan a toda la actividad.

Los temas que importan al fútbol argentino necesitan discutirse en la casa del fútbol argentino: la AFA. Es allí donde deben buscarse los acuerdos entre los clubes, con representación de las distintas categorías y con mecanismos institucionales para convertir las discusiones en decisiones.

La creación de espacios alternativos no garantiza una mayor participación ni mejores resultados, lo que se vio tras la foto de Verón y Di Carlo: la legitimidad no se consigue con anuncios ni con una foto de dirigentes, se construye con participación, consenso y capacidad de representar a todos.