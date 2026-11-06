Finde largo: así funcionaran los servicios municipales durante la visita del Papa a la Argentina

Habrá guardias en centros de Salud, la recolecciónLa recolección de residuos funcionará con normalidad y se mantendrán guardias en Salud, Desarrollo Social, Seguridad, OSSE y Cementerios.

Desde el Municipio de General Pueyrredon informaron cómo será el funcionamiento de las guardias durante los próximos días y los feriados del lunes 9 y miércoles 11 de noviembre, por la visita del Papa a la Argentina.

En relación a los Centros de Salud los espacios que permanecerán abiertos durante el sábado 7, domingo 8, lunes 9 y miércoles 11 de noviembre son:

Ameghino (Luro 10.052)

Batán (Calle 145 y 132)

La Peregrina (Ruta 226, kilómetro 17)

Playa Serena (Calle 11 número 360, entre 8 y 10)

Oñativia (José Hernández 475)

Además habrá demanda espontánea el lunes y miércoles de 8 a 20 en el Centro de Salud Alto Camet en Cura Brochero al 7100, mientras que el domingo de 8 a 18 permanecerá abierto el Centro de Salud 1, ubicado en Colón y Salta, brindando vacunación de calendario antigripal y atención por consultorio antirrábico. Y de 8 a 14 en el mismo centro, estará habilitada la guardia odontológica.

Ante cualquier emergencia médica, llamar al SAME al 107 las 24 horas y al 109, la línea gratuita de Salud Mental.

Por otro lado, el Cementerio Parque durante el sábado, lunes y miércoles, abrirá sus portones de 7 a 17, mientras que la atención al público en la Administración será de 7.30 a 12.30. El ingreso de servicios fúnebres se realizará de 9 a 12.

Mientras que el Cementerio La Loma atenderá al público de 8 a 14. En tanto, la Introducción a Depósito será de 9 a 12.30 con inhumación a Nicho, Panteón o Bóveda, al primer día hábil siguiente. En cuanto a la apertura y cierre de portones, el ingreso principal de Almafuerte y Bernardo de Irigoyen permanecerá abierto de 8 a 17:30 mientras que el de Paso y Bernardo de Irigoyen lo hará de 8 a 13.

El servicio de recolección de residuos domiciliarios funcionará con normalidad los días sábado, lunes y miércoles.

En Obras Sanitarias se mantendrán las guardias operativas por los servicios de agua, cloacas y desagües pluviales. Por consultas los vecinos podrán comunicarse por

WhatsApp al 2236948900

Llamando al 0810-666-2424

En el sitio www.osmgp.gov.ar se pueden realizar trámites y consultas.

La Secretaría de Seguridad trabajará con guardias mínimas y de urgencias a través del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), la Patrulla Municipal, Tránsito y la línea 103 de Defensa Civil. En caso de emergencias, los vecinos pueden comunicarse al 911.

Asistencia a las niñeces, víctimas de violencia y personas en situación de calle

En cuanto al servicio de seguridad en playas, habrá guardias en todos los balnearios de 8 a 20.

Desde el área de Desarrollo Social se informó que el Equipo de Atención a la Niñez en Situación de Riesgo estará disponible las 24 horas mediante la línea 102. Para casos de violencia de género se encuentra habilitada la línea 144, y ante emergencias se deberá llamar al 911.

Para la asistencia a personas en situación de calle, los vecinos pueden comunicarse a través de la opción 5 del 147, al Parador Las Américas (Las Américas 4650443) o por WhatsApp al 2235209122. También está disponible el WhatsApp de la Dirección de Asistencia a las Víctimas, 2235902945.