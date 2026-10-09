Finde largo: cómo funcionarán las guardias de los principales servicios municipales

Cómo funcionarán las guardias de los principales servicios este fin de semana largo.

El Municipio informó cómo funcionará el sistema de guardias en los servicios municipales durante el fin de semana largo en Mar del Plata. Cabe recordar que el próximo lunes se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

En relación a Salud, los centros que permanecerán abiertos son:

Ameghino (Luro 10.052),

Batán (Calle 145 y 132),

La Peregrina (Ruta 226, kilómetro 17),

Playa Serena (Calle 11 número 360, entre 8 y 10),

Oñativia (José Hernández 475).

Además, habrá demanda espontánea en el Centro de Salud Alto Camet (Cura Brochero 7100) de 8 a 20. Ante cualquier emergencia médica, llamar al SAME al 107 las 24 horas y al 109, la línea gratuita de Salud Mental.

Por otra parte, el Cementerio Parque abrirá sus portones de 7 a 17.30, mientras que la atención al público en la Administración será de 7.30 a 12. El ingreso de servicios fúnebres de inhumación a nicho, bóveda y panteón será de 9 a 12.

En el Cementerio La Loma se atenderá al público de 8 a 17.30 y la Introducción a Depósito será de 9 a 12.30. El ingreso principal de Almafuerte y Bernardo de Irigoyen permanecerá abierto de 8 a 17:30, y el de Paso y Bernardo de Irigoyen lo hará de 8 a 13.

La Secretaría de Seguridad trabajará con guardias mínimas y de urgencias a través del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), la Patrulla Municipal, Tránsito y la línea 103 de Defensa Civil. En caso de emergencias, los vecinos pueden comunicarse al 911.

En cuanto al servicio de seguridad en las playas, en 18 balnearios habrá guardias de 11 a 17.

La recolección de residuos domiciliarios se realizará con normalidad. En Obras Sanitarias se mantendrán las guardias operativas por los servicios de agua, cloacas y desagües pluviales. Para consultas están habilitados:

El whatsApp 223 6948900,

La línea telefónica 0810 666 2424

El sitio web www.osmgp.gov.ar

Asistencia a las niñeces, víctimas de violencia y personas en situación de calle

Desde el área de Desarrollo Social informaron que el Equipo de Atención a la Niñez en Situación de Riesgo estará disponible las 24 horas mediante la línea 102.

En el caso de las situaciones de violencia por razones de género se encuentra habilitada la línea de asistencia y contención 144. Ante emergencias se debe llamar al 911.

Para la asistencia a las personas en situación de calle, los vecinos pueden comunicarse a través de la opción 5 del 147, al Parador Las Américas (Las Américas 4650443) o por WhatsApp al 2235209122. También está disponible el WhatsApp de la Dirección de Asistencia a las Víctimas, 2235902945.