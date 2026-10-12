Paro de 96 horas de Pami: qué servicios estarán afectados hasta el viernes

Solicitan elevar la cápita médica a $4.500 y la odontológica a $3.000.

Médicos de cabecera y odontólogos de Programa de Atención Médica Integral (Pami) llevarán a cabo desde este martes 13 de octubre un paro nacional de 96 horas, que se extenderá hasta el viernes 16, luego de varios meses de reclamar un significativo retraso en sus ingresos y los altos costos de los materiales utilizados en consultorios.

La medida, convocada por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral (Appamia), afectará la atención habitual de jubilados y pensionados en todo el país. Desde ya, dependerá de la adhesión de cada prestador, por lo que muchos afiliados deberán reprogramar sus consultas.

La protesta responde al reclamo por una actualización de los honorarios que paga el organismo por cada afiliado. Actualmente, los médicos de cabecera reciben $2.700 por paciente y los odontólogos, $374, montos que consideran insuficientes para sostener la atención frente a los costos actuales.

La medida afectará la atención habitual de jubilados y pensionados en todo el país.

En ese sentido, solicitan elevar la cápita médica a $4.500 y la odontológica a $3.000. Según sostienen, la recomposición resulta necesaria para sostener la atención de los jubilados y pensionados que utilizan las prestaciones del organismo.

Qué servicios estarán suspendidos

El cese de actividades afectará la atención habitual de los jubilados y pensionados que utilizan los servicios de médicos de cabecera y odontólogos de Pami en todo el país, según informaron los profesionales que convocaron a la protesta.

Los servicios que no se prestarán durante los cuatro días de paro:

No se realizarán consultas de rutina . No se atenderán los turnos previamente programados . Tampoco se efectuarán derivaciones a especialistas ni transcripciones de recetas habituales, dos prestaciones que forman parte del seguimiento médico de los afiliados.

Los únicos servicios que permanecerán garantizados serán las guardias mínimas y la emisión de recetas consideradas de urgencia médica.