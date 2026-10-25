Doble finde largo y descanso a mitad de semana: así impactarán los feriados de noviembre en Mar del Plata

El mes 11 suma jornadas especiales de descanso por la visita del sumo pontifice a la Argentina.

El mes de noviembre de 2026 se presenta con un esquema de feriados bastante particular para la Argentina. A la fecha patria trasladable habitual de la segunda mitad se le suman jornadas de asueto de alcance nacional y provincial vinculadas a la visita del Papa León XIV.

Esta agenda especial permitirá reorganizar las actividades educativas, financieras y de la administración pública, facilitando la logística de los eventos multitudinarios programados durante la estadía de la máxima autoridad de la Iglesia Católica.

A través del Decreto 1103/2026 publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo declaró de interés nacional la llegada del sumo pontífice, quien permanecerá en el país entre el 8 y el 11 de noviembre. Para coordinar el operativo de seguridad y logística en la Ciudad de Buenos Aires, Luján y la provincia de Córdoba, se formalizó el feriado nacional para el lunes 9.

El Papa León XIV llegará el lunes 9 a la Argentina.

Las jornadas siguientes tendrán un alcance regional, según el recorrido previsto para cada día:

Lunes 9 de noviembre : feriado nacional en todo el país por el inicio de las actividades oficiales.

: feriado nacional en todo el país por el inicio de las actividades oficiales. Martes 10 de noviembre : feriado aplicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba.

: feriado aplicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba. Miércoles 11 de noviembre : feriado dispuesto en la provincia de Buenos Aires.

El calendario oficial contempla además el fin de semana largo correspondiente al Día de la Soberanía Nacional. La fecha conmemora la Batalla de la Vuelta de Obligado de 1845, un combate histórico en el que las tropas argentinas defendieron el control de los ríos interiores frente a las potencias europeas.

Aunque la conmemoración patriótica es originalmente el 20 de noviembre, la jornada no laborable se traslada al lunes 23 de noviembre. Esta medida genera un fin de semana largo de tres días consecutivos que abarca desde el sábado 21 hasta el propio lunes de feriado.

Se vienen dos fines de semana largos durante el mes 11 y habrá un feriado a mitad de semana en Mar del Plata.

Entonces, en el caso de Mar del Plata, habrá dos fines de semana largos (7 a 9 y 21 a 23 de noviembre) y además será feriado el miércoles 11, dispuesto para la provincia de Buenos Aires por la misa el santo padre en Luján.

Cuáles son los últimos feriados en Argentina

Después de las fechas de noviembre, el calendario nacional encarará su tramo final en diciembre con las últimas fechas de descanso del 2026 antes del inicio de la temporada de verano: