Malas noticias: Colapinto fue penalizado, perdió el séptimo lugar y finalizó decimoquinto

El piloto argentino tuvo una gran largada, logró aguantar los neumáticos, defendió con pura garra y volvió a los puntos merecidamente. Pero después de cuatro horas los comisarios lo sancionaron y le quitaron los puntos.

El Gran Premio de México tuvo muchísimos condimentos y uno de ellos fue la vuelta de Franco Colapinto a los puntos. El argentino terminó octavo en pista pero gracias a la penalidad de 10 segundos a Oscar Piastri los comisarios de la FIA le otorgaron el séptimo lugar al argentino. Pero cuatro horas después del final de la carrera los comisarios lo penalizaron por no bajar la velocidad lo suficiente bajo banderas amarillas. De esta manera lo que pudieron ser un séptimo lugar y seis puntos terminó en un decimoquinto puesto y sin unidades.

Ganó Max Verstappen, Kimi Antonelli terminó tercero y se consagró campeón del mundo de la Fórmula 1 2026 y Colapinto terminó octavo en pista pero gracias a la penalidad de 10 segundos a Oscar Piastri los comisarios de la FIA le otorgaron el séptimo lugar al argentino. Casi cuatro horas después del final de la carrera los comisarios lo penalizaron por no bajar la velocidad lo suficiente bajo banderas amarillas.

En una carrera que tuvo demasiados cambios, el argentino se hizo fuerte. Desde el puesto once de largada consiguió salir de la tercera curva como séptimo. Ganándole a Pierre Gasly, Nico Hulkemberg y Oscar Piastri.

Cuando parecía que el noveno lugar iba a ser a lo máximo que podía aspirar Franco, Valtteri Bottas terminó chocando en la curva número uno y esto ocasionó una bandera roja que paró la carrera por más de media hora.

Con el relanzamiento de la carrera Franco pudo aprovechar un incidente entre Lindblad y Piastri para ganar un lugar más. El argentino pasó del noveno al octavo y le tocó aguantar durante más de quince vueltas a Lawson atrás.

Tras el nuevo relanzamiento luego del safety car ocasionado por el abandono de Lindblad, el argentino estuvo en rango de adelantamiento con Piastri pero no consiguió superarlo pero sí aguantar a Lawson atrás. Además Gasly casi se lo lleva puesto y arruina la carrera de ambos.

En las últimas vueltas se terminó de definir la parrilla con Max Verstappen como el ganador, Lewis Hamilton como segundo y Kimi Antonelli (que se consagró campeón del mundo) como tercero. Verstappen consiguió su tercera victoria en la temporada mientras que Antonelli rompió la racha de 73 años sin que un piloto italiano sea campeón de la Fórmula 1.

La clasificación final

Max Verstappen Lewis Hamilton Kimi Antonelli Charles Leclerc Lando Norris George Russell Liam Lawson Gabriel Bortoleto Isack Hadjar Ryo Hirakawa

Campeonato de Pilotos

Kimi Antonelli (Campeón) 380 Max Verstappen 261 Lewis Hamilton 259 George Russell 250 Charles Leclerc 245 Lando Norris 221 Oscar Piastri 150 Isack Hadjar 107 Liam Lawson 83 Pierre Gasly 41 Arvid Lindblad 38 Franco Colapinto 27

Campeonato de Constructores

Mercedes 630 Ferrari 504 McLaren 371 Red Bull 366 Racing Bulls 108 Alpine 69

El próximo fin de semana se disputará el Gran Premio de Brasil en Interlagos del 6 al 8 de noviembre en el que Franco Colapinto buscará sumar y recortarle puntos a Lindblad en el campeonato.