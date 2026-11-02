Briatore expresó su frustración por las sanciones a Colapinto y Gasly

Luego de lo que fue la acción en el Gran Premio de México 2026 de la Fórmula 1, donde Max Verstappen fue el ganador de una accidentada carrera en el icónico Autódromo Hermanos Rodríguez, pero Kimi Antonelli se consagró campeón y se llevó todas las miradas. Sin embargo, también fueron grandes protagonistas Franco Colapinto y Pierre Gasly.

El argentino terminó 8° luego de haber largado 11°, pero quedó 15° debido a que recibió una penalización de 10 segundos y un punto en su superlicencia por no reducir la velocidad ante una bandera amarilla. A su vez, el francés salió 10° pero luego de la sanción que le brindó la FIA horas más tarde de la carrera, finalmente culminó 17°.

Lo cierto es que luego de lo que fue el Gran Premio de México, Flavio Briatore rompió el silencio y habló sobre todo lo ocurrido. “Estoy contento con el rendimiento y el ritmo que mostramos en la carrera en comparación con la clasificación, pero no tanto con el resultado final“, expresó sin dudar el asesor ejecutivo de Alpine en la Fórmula 1.

Pocos segundos más tarde, continuó con su análisis del fin de semana. “Tras las penalizaciones posteriores a la carrera, nos vamos de Ciudad de México sin puntos“, sostuvo el hombre fuerte de la escudería. En ese sentido, redobló la apuesta sobre las penalizaciones y soltó: “Es una lástima después de que ambos coches terminaran en los puntos“.

En cuanto a lo que respecta a Colapinto, no titubeó y se refirió a lo que hizo sobre la pista en medio de su actualidad. “Franco hizo una carrera muy buena y consistente“, sentenció Briatore sobre el piloto argentino. Como no podía ser de otra manera, también añadió: “Era algo que necesitaba después de una racha de mala suerte en las últimas“.