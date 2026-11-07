"Los Sin Techito" necesitan ayuda: un comedor busca donaciones para costear el gas

El espacio cada vez cuenta con menos recursos para sostenerse, y acuden a la solidaridad de la gente.

El comedor conocido como "Los Sin Techito", perteneciente al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) lanzó una campaña solidaria para poder costear la garrafa del comedor y seguir brindando las comidas a las familas del barrio de General Pueyrredon.

Según comentó su organizadora, antes repartían todos los días pero tuvieron que disminuir por la falta de recursos.

​"Para seguir cocinando y acompañando a las familias del barrio, necesitamos bancar la garrafa del comedor. Sin gas no hay comida caliente, y hoy más que nunca nos tenemos que dar una mano entre todos.", mencionaron en sus redes sociales para darle difusión a esta solicitud.

El comedor ubicado en la calle William Morris al 7300 alimenta a familias y a niños de la zona, donde funcionan hace más de diez años. Pero en el último tiempo tuvieron que reducir su asistencia. "Damos 300 viandas, ahora estamos dos veces por semana, porque tenemos menos recursos", manifestó a 0223 la encargada del comedor Ana Romero.

La campaña actual es para la garrafa del comedor que provee gas.

Desde la organización destacaron que cualquier aporte es fundamental, y que no importa el valor. Pero para aquellos que no puedan colaborar económicamente pueden hacerlo, compartiendo su publicación.

Para donaciones mediante transferencia bancaria habilitaron un alias: AROMERO3941.NX.ARS