"Los Sin Techito" necesitan ayuda: un comedor busca donaciones para costear el gas
El comedor del Movimiento de Trabajadores Excluidos del barrio General Pueyrredon, necesita ayuda para seguir funcionando. "Sin gas, no hay comida caliente", manifestaron.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El comedor conocido como "Los Sin Techito", perteneciente al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) lanzó una campaña solidaria para poder costear la garrafa del comedor y seguir brindando las comidas a las familas del barrio de General Pueyrredon.
"Para seguir cocinando y acompañando a las familias del barrio, necesitamos bancar la garrafa del comedor. Sin gas no hay comida caliente, y hoy más que nunca nos tenemos que dar una mano entre todos.", mencionaron en sus redes sociales para darle difusión a esta solicitud.
El comedor ubicado en la calle William Morris al 7300 alimenta a familias y a niños de la zona, donde funcionan hace más de diez años. Pero en el último tiempo tuvieron que reducir su asistencia. "Damos 300 viandas, ahora estamos dos veces por semana, porque tenemos menos recursos", manifestó a 0223 la encargada del comedor Ana Romero.
Desde la organización destacaron que cualquier aporte es fundamental, y que no importa el valor. Pero para aquellos que no puedan colaborar económicamente pueden hacerlo, compartiendo su publicación.
Para donaciones mediante transferencia bancaria habilitaron un alias: AROMERO3941.NX.ARS
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