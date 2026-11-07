Tiene 31 años, es mamá de una nena de 3 y necesita ayuda para no perder la visión: su familia lanzó una colecta

La joven marplatense es mamá de una nena de 3 años y atraviesa un delicado cuadro de salud que compromete su visión.

A los 31 años, Aldana Piñero enfrenta una situación que tiene en vilo a toda su familia. Es mamá de una nena de apenas 3 años y atraviesa un grave problema de salud que compromete seriamente su visión. Después de someterse a varias operaciones y gastar importantes sumas de dinero, ahora necesita ayuda para acceder a nuevos tratamientos y evitar que su cuadro siga avanzando.

La joven marplatense es mamá de una nena de 3 años y atraviesa un delicado cuadro de salud que compromete su visión.

La joven marplatense tiene diabetes tipo 1 y es insulinodependiente. Con el tiempo, la enfermedad derivó en complicaciones que afectaron sus ojos y la obligaron a atravesar distintas intervenciones quirúrgicas. Sin embargo, su situación continúa siendo delicada y sus allegados aseguran que necesita avanzar cuanto antes con nuevos procedimientos.

Según consta en el resumen de su historia clínica, Aldana padece una retinopatía diabética proliferativa severa en ambos ojos. En el izquierdo sufrió complicaciones como hemorragias y desprendimiento de retina, y posteriormente desarrolló glaucoma neovascular, una afección que provoca un aumento severo de la presión intraocular.

El informe médico registra valores de hasta 45 mmHg, acompañados de dolor intenso, cefaleas y náuseas. Actualmente, la visión de ese ojo está reducida a la percepción de bultos. Además, su familia informó que le diagnosticaron un leucoma, otra complicación que afecta la transparencia de la córnea.

La familia necesita reunir millones de pesos para que pueda continuar el tratamiento

Frente a este panorama, familiares y amigos de Aldana comenzaron una colecta solidaria para reunir el dinero que necesitan para afrontar las intervenciones. Una de ellas deberá realizar el martes 10 de noviembre.

El primer procedimiento, una ciclofotocoagulación transescleral con láser para tratar el glaucoma y controlar la presión ocular, tiene un costo de $3.200.000. A eso se suma una segunda intervención para la colocación de una válvula, cuyo valor estimado es de 3.000 dólares.

"Queremos salvarle la vista", expresaron sus familiares al pedir ayuda para difundir la campaña. La preocupación es todavía mayor porque Aldana es mamá de una nena de 3 años y sus allegados buscan reunir los fondos para que pueda acceder a la atención que necesita. Ya que por su estado de salud no puede trabajar.

Quienes quieran colaborar pueden hacerlo mediante una transferencia al alias Aldana.vista.colecta, a nombre de Aldana Piñero.

También se puede ayudar compartiendo la colecta para que el pedido llegue a más personas. Para su familia, cada aporte cuenta en este momento tan difícil.