Preocupación entre los afiliados de Pami: suspenden la atención en un centro cardiológico

Una nueva preocupación se suma a la situación que atraviesan los afiliados del Programa de Atención Médica Integral (Pami). El Instituto Integrado Cardiológico Medical Check Mar Del Plata informó, mediante un comunicado dirigido a sus pacientes, que suspenderá temporalmente la atención a los beneficiarios de la obra social de los jubilados y pensionados, argumentando la falta de pago por parte del organismo.

A través de un aviso difundido por redes sociales, la institución explicó que la decisión responde a la imposibilidad de continuar brindando las prestaciones en las actuales condiciones económicas. Según detallaron, la interrupción del servicio se mantendrá hasta que se regularicen los pagos pendientes por parte de Pami.

El Instituto Integrado Cardiológico Medical Check Mar Del Plata

La medida genera preocupación especialmente entre los adultos mayores que tienen al centro médico como referencia para sus controles, consultas y tratamientos cardiológicos.

En el comunicado, solicitaron a los afiliados que se dirijan directamente a Pami para gestionar la asignación de un prestador alternativo activo, de manera que puedan continuar recibiendo la atención médica correspondiente mientras se mantenga la suspensión del servicio.

La medida se mantendrá hasta que se regularice la situación y obliga a los afiliados a gestionar un prestador alternativo para continuar con sus controles y tratamientos.

La situación vuelve a poner sobre la mesa las dificultades que enfrentan los prestadores de salud que trabajan con Pami y el impacto que los atrasos en los pagos pueden tener sobre la atención de los jubilados.

Por el momento, el Instituto Integrado Cardiológico no informó una fecha concreta para la reanudación de las prestaciones. La continuidad de la suspensión dependerá de que se regularicen los pagos adeudados.