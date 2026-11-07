Desapareció un cachorro de cinco meses y su dueño sospecha que se lo robaron: "Quiero que vuelva a casa"

Desesperada búsqueda de Titán: "Lo único que quiero es que vuelva a casa"

La preocupación y la angustia crecen con el paso de los días para Elías, que no pierde las esperanzas de encontrar a Titán, su cachorro de cinco meses, desaparecido desde el jueves en la zona de Don Orione y Mario Bravo, en el límite entre los barrios Nuevo Golf y Juramento.

Todo ocurrió en cuestión de minutos. Según contó su dueño, los dos cachorros de la familia, Titán y Zeus, estaban en el patio de la vivienda cuando su mamá salió brevemente a llevar unas cosas a una conocida que vive a una cuadra. Al regresar, se encontró con una escena inesperada: Titán había desaparecido.

"Mi mamá habrá estado entre cinco y diez minutos afuera. Cuando volvió, estaba Zeus solo en la calle. Titán ya no estaba más", relató Elías en diálogo con 0223.

El dolor no pasa solamente por no tenerlo cerca, sino también por imaginar qué puede estar viviendo el animal.

La ausencia llamó rápidamente la atención de la familia porque los dos perros eran inseparables. "Los dos cachorros van para todos lados juntos. Nos resulta muy raro que, si uno se perdió, el otro se haya quedado solo", explicó.

La primera reacción fue salir a buscarlo por las inmediaciones. Su mamá recorrió la cuadra y se metió en el barrio, pero no encontró rastros del animal. Desde entonces, Elías también convirtió cada día en una búsqueda constante.

Aunque no tiene certezas sobre lo sucedido, sospecha que alguien pudo haber encontrado a Titán y llevárselo. "Pienso que se lo pudo haber llevado una persona, que lo vio en la calle y lo levantó en un auto. Fueron apenas cinco o diez minutos en los que mi mamá estuvo afuera", señaló.

Titán fue visto por última en la zona de Don Orione y Mario Bravo, en el límite entre los barrios Nuevo Golf y Juramento.

La familia había comenzado a preparar el patio para que los cachorros pudieran permanecer allí con mayor comodidad. Incluso estaban terminando de cercar el terreno para evitar que se escaparan. Sin embargo, todavía quedaban algunos espacios abiertos en el alambrado que les permitían salir hacia la propiedad lindera.

Elías cree que ambos animales pudieron haber seguido a su mamá cuando salió de la casa. Pero, cuando ella regresó, Zeus estaba solo y Titán ya no aparecía.

Un amor a primera vista

Titán llegó a la vida de Elías como un regalo de su primo, quien tiene a los padres del cachorro: un pastor belga malinois y una ovejera alemana. De una camada de cinco hermanos, uno de ellos encontró su hogar con Elías, que hoy atraviesa días de incertidumbre y angustia por no saber dónde está.

La ausencia llamó rápidamente la atención de la familia porque los dos perros eran inseparables.

El dolor no pasa solamente por no tenerlo cerca, sino también por imaginar qué puede estar viviendo el animal. "Lo que más me preocupa es que la persona que lo haya agarrado lo use para sacarle plata o algún provecho. Me preocupa que esté atado, encerrado o en un patio, incluso triste porque no está donde siempre estuvo", expresó.

Y agregó, con la esperanza de que Titán pueda regresar: "Ojalá lo pueda encontrar y que no esté mal".

Desde el día de la desaparición, Elías y su familia recorren las redes sociales, se sumaron a grupos de búsqueda de mascotas en Facebook y comparten publicaciones para intentar ampliar la difusión. Pero la búsqueda no se limita a internet: él también aprovecha cada salida de su trabajo para mirar a su alrededor.

Quienes hayan visto a Titán o tengan algún dato sobre su paradero pueden comunicarse con su familia al 2233028032. C

"Tengo un reparto y todos los días estoy en la calle, mirando para todos lados por si aparece. También hay conocidos que están atentos y me ayudan a buscarlo", contó.

Mientras pasan las horas, la familia mantiene la ilusión de recibir un mensaje, una llamada o cualquier información que permita encontrarlo. Por eso, Elías pide colaboración a los vecinos de Nuevo Golf, Juramento y los barrios cercanos.

Quienes hayan visto a Titán o tengan algún dato sobre su paradero pueden comunicarse con su familia al 2233028032. Cada información puede ser importante para que este cachorro de cinco meses vuelva a su hogar.