Del puerto a la góndola: cómo Gráfica Tucumán resuelve el packaging industrial para marcas que importan en volumen

Guillermo Dauverne, se consolidó como el socio estratégico de las empresas que ingresan mercadería del exterior y buscan potenciar su presentación local sin intermediarios.

En el escenario de los negocios modernos, importar en volumen es solo la mitad del desafío. El verdadero reto logístico y comercial comienza cuando la mercadería toca puerto y debe enfrentarse al mercado local: ¿cómo proteger el producto, cumplir con las exigencias visuales del consumidor y, al mismo tiempo, optimizar costos operativos antes de la exhibición?

Para las marcas que traen productos del exterior, tercerizar el empaque en múltiples proveedores suele traducirse en retrasos, desfasajes de calidad y sobrecostos innecesarios. Ante este panorama, Gráfica Tucumán —la reconocida empresa marplatense ubicada en Galicia 202— transformó el paradigma del packaging secundario con una propuesta tan clara como disruptiva: resolución integral, sin terceros y con estándares de calidad industrial.

Ingeniería de empaque y diseño con identidad

Lejos de funcionar como una imprenta tradicional, Gráfica Tucumán evolucionó hacia un modelo de desarrollo técnico y estratégico. Con una sólida infraestructura equipada para impresión offset de alta calidad, la firma se especializa en dotar a los productos importados de estructuras firmes en cartulina y microcorrugado.

"Entendemos que el envase no es solo una caja; es la primera impresión, la protección estructural y la promesa de valor de una marca frente a la competencia", señalan desde la dirección de la compañía.

Su metodología de trabajo abarca el proceso de punta a punta:

01. Desarrollo técnico y estructural: Diseño del plano a medida del producto, asegurando encastres perfectos y resistencia óptima para el transporte y la exhibición en góndolas argentinas.

02. Impresión offset de alta gama: Terminaciones visuales y táctiles de jerarquía que elevan de forma categórica el valor percibido del artículo.

03. Producción a escala: Con un mínimo de producción accesible (desde 1.000 unidades), la planta permite planificar tiradas eficientes adaptadas a las necesidades reales del importador.

Industria nacional con visión federal

Reconocida en reiteradas ocasiones por su impacto en la producción local y su arraigo en Mar del Plata, Gráfica Tucumán conjuga el compromiso de una empresa de trayectoria con la eficiencia de una planta modelo. Este diferencial le permite acompañar tanto a marcas emergentes como a grandes jugadores del mercado nacional que eligen asegurar calidad local en lugar de depender de empaques importados con tiempos inciertos.

Para los importadores que buscan previsibilidad, la consigna es clara: optimizar los costos de la próxima importación antes de que la carga llegue a destino, asegurando que el producto luzca impecable desde el primer día en los canales de venta.

Información de contacto