Con una sólida estructura, hay un packaging exitoso: el secreto de Gráfica Tucumán

En el competitivo mercado actual, el packaging ha dejado de ser un simple contenedor para transformarse en la primera y, a menudo, la más importante herramienta de marketing de un producto. Por ello, en Gráfica Tucumán existe un principio fundamental: "Con una sólida estructura, hay un packaging exitoso".

La empresa marplatense líder en su sector entiende que la ingeniería detrás de la caja es la base para el éxito, asegurando que las ideas de su marca tengan la base sólida necesaria.

"​En Gráfica Tucumán, vivimos y respiramos este mantra. Entendemos que la belleza de un diseño es frágil si la ingeniería detrás de la caja no es impecable. Un packaging mal diseñado puede arruinar un producto antes de que llegue a las manos del cliente: se puede deformar, no apilarse correctamente, o peor, no proteger el contenido", explicó Guillermo Dauverne, CEO de la firma.

​Más allá de la tinta: la ingeniería de la caja

A diferencia de otras imprentas que centran su atención solo en el acabado y el color, en Gráfica Tucumán la solución que se ofrece es completa, iniciando el proceso con el diseño estructural. Este enfoque estructural avanzado garantiza beneficios inmediatos y cruciales:

​Protección absoluta: mediante el diseño de troquelados específicos, garantizan que la caja resista los rigores del almacenamiento y el transporte, asegurando que el producto llegue en condiciones perfectas.

​Eficiencia y ahorro: una estructura optimizada significa usar la cantidad justa de material, lo que se traduce en ahorros significativos en costos de producción y menor impacto ambiental para su empresa.

​Experiencia de usuario: ¿Cómo interactuará el cliente con el producto? ¿Es fácil de abrir? ¿La presentación es memorable? La estructura define este momento crucial de "unboxing".

​El puente entre la idea y el producto final

Gráfica Tucumán se establece como el socio ideal porque combina tecnología de punta con una vasta experiencia en materiales, ofreciendo asesoría personalizada para seleccionar la estructura perfecta para cualquier necesidad, desde estuches plegadizos y blisters hasta cajas rígidas y expositores.

Además de la impresión de alta fidelidad que transforma diseños gráficos en colores vibrantes y acabados premium, la estructura define el crucial momento de la experiencia de usuario, asegurando que la presentación sea memorable y fácil de abrir. Incluso ofrecen prototipado rápido, permitiendo tocar y probar la estructura antes de la producción a gran escala, asegurando que sea funcional y escalable.

Gráfica Tucumán proporciona la base sólida que garantiza el éxito del producto, asegurando que el packaging funcione impecablemente para proteger el contenido y elevar su presentación. Con un diseño estructural y calidad de impresión, la empresa marplatense ofrece a las más de 100 marcas que la eligen una solución completa.