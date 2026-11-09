Desesperada búsqueda de un adolescente de 16 años

Difundieron una imagen de su rostro para ayudar a su búsqueda.

Un adolescente es intensamente buscado en Mar del Plata. Su familia ya realizó denuncia correspondiente y la policía solicitó su difusión para dar con su paradero.

Se trata de Jeremías Ángel Bianchi de 16 años, es de contextura delgada, tez blanca, mide aproximadamente 1,68 metros y tiene cabello largo, ondulado y castaño oscuro, con flequillo. Además, tiene ojos marrones oscuros, un piercing en una de sus orejas y cicatrices en ambos brazos.

Un dato que preocupa a su familia es que el joven se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico y debe tomar su medicación diaria.

Al momento de su desaparición vestía un gorro de lana negro con la inscripción Nike, una campera deportiva verde marca Adidas con líneas blancas en los brazos, un pantalón de jean gris oscuro con dibujos de telas de araña bordados y zapatillas negras marca DC con suela roja.

La búsqueda cuenta con la intervención de la UFIJE N° 6, a cargo de la fiscal Romina Díaz, del Departamento Judicial de Mar del Plata.

Desde la dependencia policial solicitaron colaboración para encontrar al adolescente y difundieron una fotografía para facilitar su identificación.