Desesperada búsqueda de un hombre con alzheimer que se perdió en Mar del Plata

Se fue de su casa en Libertad y Dorrego.

Alberto Regine es intensamente buscado en Mar del Plata desde el jueves 5 de noviembre, cuando se ausentó de su vivienda, ubicada en la zona de Libertad y Dorrego. El hombre tiene Alzheimer avanzado y, debido a su enfermedad, no recuerda dónde vive ni puede brindar datos personales.

Según contó su familia 0223, fue visto por última vez ese mismo jueves en la zona de Jara y Alberti. Desde entonces, sus familiares y allegados realizan distintas tareas para dar con su paradero. La denuncia por su desaparición ya fue radicada.

En medio de la búsqueda, recibieron información de que una persona lo había encontrado en la calle y lo había trasladado a una clínica cercana. De acuerdo con el relato de su entorno, Alberto habría ingresado al establecimiento el jueves alrededor de las 22 y recibido el alta el viernes al mediodía, sin que se diera aviso a la Policía ni a sus familiares.

Al momento de ausentarse, vestía un pantalón de jogging gris claro, zapatillas deportivas azules, un suéter azul y un chaleco de polar negro. Tiene 83 años y no mide mas de 1.65. Habla muy poco debido al avance de su enfermedad.

La familia manifestó su desesperación por la situación, ya que se trata de un hombre mayor con un avanzado deterioro cognitivo, que tiene dificultades para comunicarse y recordar incluso sus propias palabras.

No es la primera vez que Alberto se pierde como consecuencia de su enfermedad. En abril de este año, sus familiares habían atravesado una situación similar y habían solicitado colaboración para encontrarlo.

Quienes puedan aportar información sobre su paradero deben comunicarse a cualquiera de estos teléfonos: 2235171541- 2236760017-2236333960