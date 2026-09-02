La buena del día: apareció la chica que era buscada en Mar del Plata

Luego de horas de una intensa búsqueda a lo largo de toda la ciudad, fuentes oficiales confirmaron el hallazgo de la joven de 21 años que se había extraviado el 31 de agosto en Mar del Plata.

El rastreo había sido activado luego del aviso de su familia al 911, por lo que se dispusieron todos los protocolos de búsqueda en el marco de una causa por averiguación de paradero.

Desde el entorno habían radicado la denuncia en la Comisaría 15° luego de no saber nada de ella desde el pasado lunes.

Finalmente, confirmaron a 0223 que la joven fue encontrada en la zona de Parque Camet cerca de las 12 de la noche y asistida por efectivos policiales y personal del Same.

Qué tenes que saber antes de denunciar la desaparición de una persona

Las primeras horas en la desaparición de una persona son las más importantes, por lo cual la búsqueda debe comenzar cuanto antes. En esta línea es crucial que se tome conocimiento de que no hay que esperar. La Policía está obligada a tomar la denuncia por desaparición de manera inmediata en cualquier comisaría.

"No existe ninguna norma que exija esperar. Cada minuto cuenta y especular con que la persona 'ya va a regresar por sí solo o sola' pone en riesgo vidas", explicaron desde la Dirección. De acuerdo a la Resolución Ministerial 3980/11 y el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) si el trámite es negado o demorado genera sanciones administrativas y penales.

La misma norma establece que cualquier persona puede realizar la denuncia en la comisaría de la zona en la que ocurrió la desaparición o en la más cercana a su domicilio: "No se necesita ser familiar directo ni tener un vínculo de sangre o parentesco". Los agentes de la Policía tienen la obligación de tomar "la mayor cantidad de datos, señas particulares y hábitos sin prejuzgar ni descartar hipótesis anticipadamente".