Una familia marplatense protagonizó un grave choque en la Ruta 3

El impacto provocó que la moto sea arrastrada varios metros.

Este sábado al mediodía cuatro marplatenses que viajaban en una Chevrolet Tracker protagonizaron un grave choque contra una motocicleta, sobre la Ruta 3, a la altura de la calle Liniers, en Tres Arroyos.

El accidente ocurrió cuando la moto se incorporó a la ruta desde la calle Liniers e impactó contra la camioneta. Sus ocupantes resultaron ilesos y llevaban colocados los cinturones de seguridad.

El motociclista, identificado como Alexis Iván Gauto, de 21 años, fue trasladado al Hospital Pirovano con heridas de gravedad. Debió ser intervenido quirúrgicamente y quedó internado en Terapia Intensiva.

Además, sufrió traumatismos de cráneo y tórax. Ambos vehículos terminaron con importantes daños materiales.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de Tránsito y una ambulancia. El tránsito permaneció cortado durante algunos minutos.