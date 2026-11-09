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Accidente Ruta 3

Una familia marplatense protagonizó un grave choque en la Ruta 3

La camioneta impactó contra una motocicleta en Tres Arroyos. El conductor del rodado menor sufrió heridas graves y quedó internado en Terapia Intensiva.

El impacto provocó que la moto sea arrastrada varios metros.

9 de Noviembre de 2026 11:54

Por Redacción 0223

PARA 0223

Este sábado al mediodía cuatro marplatenses que viajaban en una Chevrolet Tracker protagonizaron un grave choque contra una motocicleta, sobre la Ruta 3, a la altura de la calle Liniers, en Tres Arroyos.

El accidente ocurrió cuando la moto se incorporó a la ruta desde la calle Liniers e impactó contra la camioneta. Sus ocupantes resultaron ilesos y llevaban colocados los cinturones de seguridad.

El motociclista, identificado como Alexis Iván Gauto, de 21 años, fue trasladado al Hospital Pirovano con heridas de gravedad. Debió ser intervenido quirúrgicamente y quedó internado en Terapia Intensiva.

Además, sufrió traumatismos de cráneo y tórax. Ambos vehículos terminaron con importantes daños materiales.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de Tránsito y una ambulancia. El tránsito permaneció cortado durante algunos minutos.

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