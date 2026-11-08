El mensaje del Papa León XIV en Argentina: “La economía debe estar al servicio de la persona”

El Papa León XIV pronunció este domingo su primer discurso en la Argentina y dejó un mensaje centrado en la situación social y económica del país. Durante un encuentro con el presidente Javier Milei, autoridades nacionales y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, el Pontífice pronunció una frase que despertó una de las mayores ovaciones de la jornada: “La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”.

A lo largo de su intervención, hizo especial hincapié en la necesidad de que el crecimiento económico se traduzca en mejores condiciones de vida para la población, particularmente para las familias que atraviesan dificultades y las personas que no logran cubrir sus necesidades básicas a pesar de tener trabajo. “Una de las condiciones más elementales es poder vivir del propio trabajo. Esta tierra conoce bien el valor del esfuerzo de quienes se ganan la vida en el campo y en las ciudades, en los talleres, en las escuelas y en los hospitales; de quienes emprenden y de quienes cada día sostienen sus hogares”, expresó.

En su primer discurso en la Argentina, el papa León XIV recordó a Francisco.

También se refirió a las dificultades que enfrentan quienes buscan empleo y los adultos mayores. “Pienso de manera particular en las familias que llevan sobre sí el peso de la incertidumbre, en quienes buscan trabajo, en los ancianos que han contribuido durante años a construir la sociedad y en quienes, aun trabajando, tienen dificultades para cubrir las necesidades de su hogar”, sostuvo.

Otro de los ejes de su discurso estuvo relacionado con la convivencia democrática y la necesidad de construir acuerdos en una sociedad atravesada por diferencias. “Compartir una misma herencia exige también aprender a convivir, todavía cuando existan diferencias de pensamiento. La historia enseña cuánto puede crecer un pueblo cuando sus diferencias se convierten en ocasión de diálogo y encuentro”, manifestó el obispo de Roma.

Además, hizo referencia a la responsabilidad de quienes ocupan cargos públicos y sostuvo que la autoridad debe ejercerse como un servicio. “Quien ejerce la autoridad tiene también el deber de actuar con prudencia, reconocer los límites del poder que le ha sido confiado y orientar sus decisiones hacia el bien de toda la comunidad”, afirmó.

El Papa fue recibido por el presidente Milei en su arribo al país.

En otro tramo, León XIV puso el foco en las oportunidades para las nuevas generaciones y advirtió sobre la necesidad de evitar que los jóvenes deban abandonar el país para concretar sus proyectos. “Una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra para realizar sus sueños”, expresó, a la vez que pidió fortalecer la educación, la formación profesional, las universidades y la investigación.

El recuerdo al Papa Francisco

En el comienzo de su discurso, el líder de la iglesia católica hizo referencia al significado especial de su llegada a la Argentina, la tierra natal de su antecesor, el Papa Francisco. “Mi llegada a esta tierra tiene, para mí, un significado particular. Durante doce años, la Iglesia universal escuchó la voz de un Pontífice argentino que llevó consigo, en la memoria y en el corazón, los lugares, las personas y la fe que aquí recibió”, expresó.

Y agregó: “Hoy, al sucederle en el ministerio petrino, recorro en cierto modo el camino inverso y vengo a la patria donde el Papa Francisco comenzó una historia que después habría de entrelazarse con la de toda la Iglesia”.

Finalmente, se dirigió a los argentinos y los convocó a aprovechar las posibilidades del país para construir un futuro común. “El extraordinario patrimonio que poseen les permite mirar el futuro con confianza. Corresponde ahora hacer fructificar cuanto han recibido y mantener vivo aquel propósito de «constituir la unión nacional», proclamado en el Preámbulo de su Constitución”, manifestó.

El Papa cerró su primer discurso con una invocación a la Virgen de Luján y un mensaje para el país: “Que el Señor los haga crecer como pueblo. Que Dios bendiga a Argentina y a todos sus habitantes. Muchas gracias”.