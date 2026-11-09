Detienen en Bahía Blanca a un hombre por amenazas contra el papa León XIV: será indagado en Mar del Plata

Un hombre identificado como Fabio Ariel Perrone fue detenido en Bahía Blanca tras ser investigado por realizar amenazas contra el papa León XIV. El arresto se llevó a cabo en un operativo conjunto de la división antiterrorista y la unidad de Cibercrimen de la Policía Federal Argentina (PFA).

Según replicó La Brújula 24, el procedimiento tuvo lugar en una vivienda ubicada en Cramer al 700, en el barrio Villa Libre Sur de Bahía Blanca. Tras su captura, Perrone fue trasladado a Mar del Plata, donde quedó a disposición de la Justicia Federal para ser indagado.

La indagatoria está prevista en el Juzgado Federal N° 2 de Mar del Plata, bajo la jurisdicción del juez subrogante Bernardo Bibel, quien también es juez federal en Necochea. Se esperaba que Perrone arribara durante la mañana a la sede policial local, situada en Sarmiento, entre Alberti y Gascón, para realizar dicha comparecencia.

La investigación surgió a partir de amenazas dirigidas específicamente contra el papa León XIV, motivo por el cual la causa fue derivada a la Justicia Federal marplatense. El operativo fue llevado a cabo por personal especializado de la Policía Federal, que actuó en conjunto con la división antiterrorista y las áreas de Cibercrimen.

Foto de calle Cramer al 700, el sector donde ocurrió la detención (Google Street View).

La detención se conoció pocas horas después de que León XIV arribara al Aeroparque Jorge Newbery, donde fue recibido por el presidente Javier Milei. El Santo Padre permanecerá en el país hasta el miércoles, con actividades previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Se trata del segundo caso de amenazas contra el Papa que toma estado público en las últimas horas. Más temprano, la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) había informado sobre la detención de otro hombre en la localidad bonaerense de Villa Rosa, partido de Pilar, acusado de realizar intimidaciones contra León XIV antes de su llegada al país.