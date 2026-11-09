León XIV destacó en el Cottolengo Don Orione que la vida de personas con discapacidad es una bendición para la sociedad

El papa León XIV vivió uno de los momentos más conmovedores de su visita a Argentina durante un encuentro en el Pequeño Cottolengo Don Orione, donde se reunió con personas con discapacidad, religiosos, voluntarios y trabajadores de la institución.

Tras cumplir con sus compromisos oficiales el domingo, el Pontífice eligió este espacio para iniciar su misión pastoral en el país, subrayando el valor del trabajo diario de esta comunidad y la importancia de una sociedad que no excluya a quienes tienen necesidades especiales.

En sus palabras ante los presentes, León XIV afirmó: “El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales”.

El Papa definió al Cottolengo como una “comunidad fraterna de puertas abiertas” y elogió el compromiso de su gente, que según él, es fundamental para construir “una nueva ciudad, la ciudad de la caridad, de la convivencia y de la paz”.

Además, expresó su esperanza para Argentina: que el país promueva nuevas iniciativas solidarias y que los jóvenes se sumen masivamente al voluntariado. “Imagino a miles de jóvenes sumándose como voluntarios a la caridad, que en Argentina se abra una nueva generación de santos de la caridad, la caridad de Cristo”, manifestó.

Uno de los momentos más profundos de su discurso estuvo dirigido directamente a las personas con discapacidad que viven en el Cottolengo. El Papa les recordó que sus vidas no son una carga, sino un aporte esencial para valorar lo que realmente importa en la vida.

“Sus vidas no son un peso para la sociedad, son una bendición”, afirmó, y agregó que su presencia ayuda a mantener vivos los principios de la dignidad humana y el sentido profundo de la existencia.

León XIV también destacó el papel que instituciones como el Cottolengo Don Orione tienen frente a las diversas formas de exclusión social, y recordó que quienes enfrentan limitaciones físicas o espirituales son igualmente amigos de Jesús y receptores de su amor.

“El amor de Dios es el fundamento de nuestra esperanza y el aliento de nuestra vida”, concluyó el Papa, en un encuentro marcado por la cercanía, la fe y el reconocimiento a quienes dedican su vida al cuidado de los demás.