Murió un hombre tras chocar contra un camión en la Ruta 3: habría intentado esquivar carpinchos.

Un hombre de 40 años murió en un trágico accidente ocurrido en la madrugada de este domingo sobre la Ruta Nacional 3, a la altura del kilómetro 424, en el tramo que une Adolfo Gonzales Chaves y Benito Juárez.

El siniestro se registró alrededor de las 2:10 del 8 de febrero de 2026, cuando un Volkswagen Voyage que circulaba en dirección a Buenos Aires impactó contra un camión tras una maniobra evasiva. La víctima fue identificada como Alan Félix Rafael Arriola, oriundo de Ayacucho.

De acuerdo a las primeras informaciones, el conductor habría colisionado en primera instancia contra dos carpinchos que se encontraban sobre la calzada. En el intento por esquivarlos, el vehículo terminó chocando contra un camión Mercedes Benz conducido por Diego Germán Fernández, de 46 años y residente en Mar del Plata.

Al lugar acudieron rápidamente bomberos, ambulancias y efectivos policiales de Benito Juárez, quienes trabajaron en la asistencia y en la preservación de la escena. La ruta permaneció cerrada durante varias horas para permitir el trabajo de los peritos, incluyendo personal de Policía Científica.

Profesionales del Hospital Eva Perón de Benito Juárez constataron en el lugar el fallecimiento de Arriola como consecuencia del fuerte impacto. En tanto, el conductor del camión sufrió politraumatismos, aunque sus heridas no revisten gravedad.

La investigación quedó en manos del Dr. David Carballo, titular de la UFI N.º 2, con intervención de la Ayudantía Fiscal de Benito Juárez, a cargo de la Dra. Fernanda Etchegoin. La causa fue caratulada como “Homicidio culposo”.

Desde las autoridades indicaron que, si bien la presencia de los animales habría sido el factor desencadenante, las pericias y los testimonios serán determinantes para establecer con precisión cómo se produjo el accidente.