El papa León XIV celebró la misa en el Monumento de los Españoles: "Nuestras familias viven situaciones complejas"

En una ceremonia multitudinaria frente a unos dos millones de fieles, León XIV encabezó una misa en el Monumento a los Españoles, con la presencia del presidente Javier Milei, dirigentes políticos y representantes de la Iglesia. En su discurso, puso el foco en el lugar que ocupa la familia en la sociedad argentina y advirtió sobre distintas problemáticas sociales.

"La historia, la cultura y la sociedad de Argentina han encontrado en la familia la fuente de la cual tomar los valores fundamentales del pueblo", expresó el Pontífice. Además, destacó su importancia para transmitir la fe, las virtudes humanas, la cultura del trabajo, el respeto a los mayores, la defensa de la vida y la fidelidad a la palabra dada.

En esta línea, llamó a defender el modelo familiar frente a los cuestionamientos actuales: "No se resignen a las voces que repiten que la familia cristiana está superada; por el contrario, hoy más que nunca representa un pilar entre las muchas precariedades de nuestra época", sostuvo ante la multitud.

Las preocupaciones de León XIV por la realidad social

El Papa también describió las dificultades que atraviesan numerosos hogares y mencionó la falta de estabilidad, los problemas económicos, la violencia doméstica y las separaciones dolorosas. Entre sus principales preocupaciones, hizo especial hincapié en el trabajo precario y las adicciones que afectan a los jóvenes.

"Nuestras familias viven a menudo situaciones complejas: la falta de estabilidad, las dificultades sociales, el trabajo precario, la violencia doméstica, las separaciones dolorosas, las adicciones que destruyen el futuro de los jóvenes y deterioran las relaciones familiares", señaló.

Frente a ese escenario, transmitió un mensaje de esperanza y destacó el papel de la fe para afrontar las crisis: "En medio de todos estos sufrimientos y crisis, la Palabra de Dios brilla para nosotros de esperanza". También afirmó que Cristo representa el fundamento sobre el cual pueden sostenerse tanto las familias como la sociedad.

El recuerdo de Francisco y un llamado a evangelizar

En otro momento de la homilía, recordó a su antecesor y recuperó una de sus reflexiones sobre el papel de los hogares en la vida religiosa. "Nuestro amado Papa Francisco, que fue obispo de esta ciudad, lo expresó con pasión: 'La familia está llamada a compartir la oración cotidiana, la lectura de la Palabra de Dios y la comunión eucarística para hacer crecer el amor y convertirse cada vez más en templo donde habita el Espíritu'", manifestó.

Además, al referirse al episodio bíblico de la expulsión de los vendedores del templo, cuestionó la idea de establecer una relación de intercambio con Dios. "Desde siempre, la humanidad es tentada de negociar con Dios. Cristo erradica esta mentalidad: Dios es el Padre siempre dispuesto a darnos todo bien", explicó.

Para cerrar, convocó a las familias argentinas a convertirse en protagonistas de la evangelización y acompañar la tarea de la Iglesia local. Finalmente, encomendó al país a la protección de la Virgen de Luján y San José: "Que Él nos bendiga, para que también nuestras casas sean templo de su presencia".